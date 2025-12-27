Еще один китайский кроссовер локализуют в РФ под другим именем

#
Кроссовер Jaecoo J7 сертифицируют для России под названием Jeland VT7

Известный россиянам кроссовер Jaecoo J7 (модель официально продается в стране) могут перезапустить в РФ под другим названием.

Источник со ссылкой на сертификационные документы указывает, что новым именем Jaecoo J7 может стать наименование Jeland VT7. Само по себе известие не претендует на абсолютную новизну: о старте в РФ прокси-бренда Jeland и сертификации двух моделей (одна из которых – как раз переименованный Jaecoo J7) сообщалось еще в марте 2025 года. Но вот название Jeland VT7 прозвучало впервые.

Jaecoo J7
Jaecoo J7
Сообщивший об этом источник уточняет, что Jeland VT7 будет комплектоваться двигателями 1.5 и 1.6 и иметь модификации как с передним, так и с полным приводом, а сборку переименованной модели наладят на бывшем заводе GM в Санкт-Петербурге. Напомним, бренд Jaecoo принадлежит Chery. Три модели Chery под именем Tenet выпускают на бывшем заводе Volkswagen в Калуге.

