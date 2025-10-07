Этот популярный кроссовер теперь можно купить дешевле: комплектации и цены

В РФ кроссовер Jaecoo J7 2025 года выпуска стал доступнее на 200 тыс. рублей

Бренд Jaecoo объявил о снижении цены на базовую комплектацию своего популярного кроссовера J7 2025 года на 200 тысяч рублей.

Теперь переднеприводная версия Urban 150, которая является самой бюджетной в линейке, предлагается по цене 2 759 900 рублей, что делает её наиболее доступной модификацией всей модели. Подобный автомобиль 2024 года стоит 2 909 000 рублей – на 150 тысяч рублей выше.

Список цен на Jaecoo J7 2025 года:

– Urban 150 2WD: 2 759 900 руб. (-200 000 руб.)

– Lifestyle 150 2WD: 3 109 900 руб.

– Ultimate 150 2WD: 3 309 900 руб.

– Active 150 AWD: 3 309 900 руб.

– Supreme 150 AWD: 3 509 900 руб.

Jaecoo J7

Все комплектации Jaecoo J7 2025 года оснащаются 150-сильным бензиновым турбомотором объёмом 1,6 литра и семиступенчатой трансмиссией. Но в некоторых комплектациях 2024 года выпуска (переднеприводных Lifestyle и Ultimate, а также полноприводных Supreme и Supreme-V) вместо него стоит более мощный двигатель того же объема мощностью 186 л. с.

Цены на Jaecoo J7 2024 года:

– Urban 150 2WD: 2 909 900 руб.

– Lifestyle 150 2WD: 3 059 900 руб.

– Ultimate 150 2WD: 3 259 900 руб.

– Active 150 AWD: 3 259 900 руб.

– Supreme 150 AWD: 3 459 900 руб.

Ранее «За рулем» сообщал, что названы самые дешевые минивэны в РФ.