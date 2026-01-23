Регионы смогут сами решать судьбу выделенок: подробности
Госдума в первом чтении согласовала законопроект, который дает регионам право самостоятельно устанавливать список транспортных средств, допущенных к движению по выделенным полосам для общественного транспорта.
Сейчас такую привилегию имеют только города федерального значения: Москва, Санкт-Петербург и Севастополь.
Новые полномочия позволят регионам решать, например, можно ли пускать по выделенным полосам туристические или экскурсионные автобусы. Это, в свою очередь, поможет снизить нагрузку на дороги в часы пик.
Сейчас пользоваться выделенными полосами разрешено исключительно общественному транспорту, а также официальным такси и спецтранспорту.
