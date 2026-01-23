Регионы смогут сами решать судьбу выделенок: подробности

Госдума в 1 чтении приняла законопроект о праве регионов решать судьбу выделенок

Госдума в первом чтении согласовала законопроект, который дает регионам право самостоятельно устанавливать список транспортных средств, допущенных к движению по выделенным полосам для общественного транспорта.

Сейчас такую привилегию имеют только города федерального значения: Москва, Санкт-Петербург и Севастополь.

Новые полномочия позволят регионам решать, например, можно ли пускать по выделенным полосам туристические или экскурсионные автобусы. Это, в свою очередь, поможет снизить нагрузку на дороги в часы пик.

Сейчас пользоваться выделенными полосами разрешено исключительно общественному транспорту, а также официальным такси и спецтранспорту.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ начались продажи новых Skoda Kamiq и Kamiq GT по цене от 1,7 млн рублей.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»