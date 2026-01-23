#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эти новые грузовики включены в программу субсидирования Минпромторга
23 января
Эти новые грузовики включены в программу субсидирования Минпромторга
Российские грузовики БАЗ вошли в программу...
Регионы смогут сами решать судьбу выделенок: подробности
23 января
Регионы смогут сами решать судьбу выделенок: подробности
Госдума в 1 чтении приняла законопроект о праве...
Город Ивана Грозного, Иосифа Сталина и Джеймса Бонда: 7 имен Вологды
23 января
Город Ивана Грозного, Иосифа Сталина и Джеймса Бонда: 7 имен Вологды
«За рулем» разработал маршрут для...

Регионы смогут сами решать судьбу выделенок: подробности

Госдума в 1 чтении приняла законопроект о праве регионов решать судьбу выделенок

Госдума в первом чтении согласовала законопроект, который дает регионам право самостоятельно устанавливать список транспортных средств, допущенных к движению по выделенным полосам для общественного транспорта.

Рекомендуем
Чего ждать от УАЗа Патриота — рейтинг частых поломок

Сейчас такую привилегию имеют только города федерального значения: Москва, Санкт-Петербург и Севастополь.

Новые полномочия позволят регионам решать, например, можно ли пускать по выделенным полосам туристические или экскурсионные автобусы. Это, в свою очередь, поможет снизить нагрузку на дороги в часы пик.

Сейчас пользоваться выделенными полосами разрешено исключительно общественному транспорту, а также официальным такси и спецтранспорту.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ начались продажи новых Skoda Kamiq и Kamiq GT по цене от 1,7 млн рублей.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник:  Autonews
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 3
23.01.2026 
Фото:Wikimedia
Поделиться:
Оцените материал:
0