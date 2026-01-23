Путешествовать автобусом теперь проще некуда: новый сервис набирает популярность

Приложение «Метро Москвы» избавляет от необходимости лично посещать автовокзалы

Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что с начала 2026 года через приложение «Метро Москвы» купили уже свыше 4 тыс. билетов на междугородние автобусы.

Столичный транспорт расширяет цифровые услуги, делая поездки по стране проще и удобнее. Жителям Москвы и гостям города доступна возможность приобретать билеты онлайн через приложение «Метро Москвы» с 2022 года. Сегодня приложение позволяет покупать билеты на автобусы дальнего следования между Москвой, регионами России и странами СНГ без лишних хлопот.

Приложение избавляет от необходимости лично посещать автовокзалы – покупка осуществляется полностью онлайн и при этом без дополнительной комиссии. Это значительно экономит время и облегчает планирование путешествий.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– Мы продолжаем развивать цифровые сервисы по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина. Возможность купить билет без комиссии прямо в приложении «Метро Москвы» – это часть нашей стратегии по созданию единой, бесшовной и комфортной транспортной экосистемы. В 2025 году пассажиры приобрели при помощи сервиса более 85 тыс. билетов на междугородние автобусы. Покупка онлайн экономит время и делает планирование поездок значительно проще и доступнее.

«Метро Москвы» предлагает полный набор функций для организации поездок: здесь можно приобрести билеты на автобусы дальнего следования в любом направлении, настроить удобный поиск с помощью фильтров по стоимости, времени отправления и длительности пути, а также оперативно оформить выбранную страховку.

В число наиболее популярных направлений у пассажиров традиционно входят Донской, Киржач и Кольчугино, а также Новомосковск, Ставрово и туристический Переславль-Залесский. Кроме того, стабильно высокий спрос сохраняется на рейсы в Чебоксары, Астрахань, Алексин и Тамбов.

Покупка билетов в цифровом формате – это современный и комфортный способ путешествий. Достаточно показать электронный билет на экране телефона вместе с документом, подтверждающим личность, чтобы пройти на посадку.

