В России изменилась стоимость добротного внедорожника с японскими корнями

Цена Huanghai N7 в России выросла на 45 тысяч рублей до 4 миллионов рублей

В России выросла цена пикапа Huanghai N7 – одного из самых крупных китайских пикапов на рынке. Сейчас стоимость модели увеличилась на 45 тысяч рублей, что составляет примерно 1,14%, и достигла отметки в 4 миллиона рублей.

Huanghai N7
Huanghai N7

Huanghai N7 впервые появился у нас в конце сентября 2025 года и сразу привлек внимание своими размерами. Длина машины достигает 5685 мм, ширина – 1950 мм, высота – 1865 мм, что позволяет ему превосходить даже GWM Poer King Kong.

К тому же объём грузового отсека составляет 1334 литра, и по размеру он похож скорее на небольшой фургон, что означает возможность перевозить крупногабаритные грузы без проблем.

Под капотом этого пикапа установлен бензиновый турбированный двигатель Mitsubishi с объёмом 2,4 литра и мощностью 205 лошадиных сил, который работает вместе с 8-ступенчатым автоматом и подключаемым полным приводом.

Интерьер Huanghai N7
Интерьер Huanghai N7
Для российского рынка предусмотрена одна комплектация, которая уже в базовой версии включает «зимний» пакет, цифровую приборную панель, 12-дюймовый мультимедийный дисплей, систему камер кругового обзора, климат-контроль, электропривод сиденья и сертифицированный фаркоп.

Источник:  Автоновости дня
Лежнин Роман
Фото:Huanghai
24.01.2026 
Фото:Huanghai
