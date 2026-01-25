Представлен просторный и безопасный семейный минивэн от известной в России марки

Geely выпустила на рынок новый минивэн Galaxy V900 с ценами от 3,45 млн рублей

Компания Geely выпустила на рынок новый минивэн Galaxy V900, который доступен в трёх комплектациях по цене от 309,8 до 369,8 тысяч юаней (около 3,45–4,15 млн рублей). При этом для первых покупателей предложены более выгодные условия – цены снижены до 269,8–329,8 тысяч юаней (примерно 3,0–3,7 млн рублей). Кроме того, первые 3000 владельцев получат подарок в виде 10 граммов чистого золота.

Габариты машины составляют 5360 мм в длину, 1998 мм в ширину и 1920–1940 мм в высоту, а колёсная база достигает 3200 мм. Galaxy V900 оснастили современной системой помощи водителю Qianli Haohan H5, которая включает целых 27 сенсоров: лидар высокого разрешения, три миллиметровых радара, 11 HD-камер и 12 ультразвуковых датчиков. Мозгом этой системы служит вычислительный модуль Nvidia Orin. Для безопасности в салоне установили 11 подушек, включая огромные боковые шторки объёмом 224 литра и длиной 3,1 метра.

Отделка салона выдержана в минималистичном стиле. Водителю и пассажирам доступны сразу несколько экранов: цифровая приборная панель – 10,25-дюймовая, мультимедийная система – с 15,4-дюймовым экраном, а также большой проекционный дисплей размером 19,8 дюйма. Медиасистема работает на платформе Flyme Auto 2 с процессором Snapdragon 8295P. В оснащение входит и цифровое зеркало заднего вида (9,2 дюйма), а звуковую часть обеспечивает система Flyme Sound с 27 динамиками.

Комфорт пассажиров заднего ряда повышают 17,3-дюймовый монитор и отдельный 6-дюймовый тачскрин для управления функциями. По всему салону размещены четыре беспроводные зарядки по 50 Вт с активным охлаждением. Сиденья оснащены технологией Cloud-Sensing SPA, поддерживают обогрев, вентиляцию, запоминание настроек и массаж. Среди приятных дополнений – холодильник вместимостью 9,1 литра, а также 42 удобных отделения для хранения вещей. Объем багажника превышает 1000 литров.

Технически Galaxy V900 представлен с гибридной силовой установкой с 1,5-литровым бензиновым мотором и двумя электродвигателями, суммарная мощность которых достигает 462 лошадиные силы. Аккумуляторы ёмкостью 43,3 и 50 кВт·ч обеспечивают пробег на электротяге 220 или 260 километров, а общий дальний пробег без дозаправки составляет 1180–1220 километров. Пневматическая подвеска позволяет регулировать клиренс в пределах 65 мм, что добавляет комфорта при езде.

