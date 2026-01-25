#
Электро-Москвич все еще можно купить по льготе, в отличии от точно такой же бензиновой машины
25 января
Купить «электричку» или гибрид поможет государство
Электромобили и последовательные гибриды...
Volkswagen Tharu XR
25 января
В России появилась возможность купить хороший кроссовер Volkswagen по цене Весты
Кроссоверы Volkswagen Tharu XR предлагаются в...
Интерьер Skoda Kamiq
25 января
В Россию привезли надежный и недорогой кроссовер Skoda дешевле «китайцев»
В РФ начались продажи бюджетного Skoda Kamiq из...

Новый бюджетный кроссовер Skoda отличился богатым оснащением: подробности

Новая версия бюджетного кроссовера Skoda Kushaq вышла на рынок Индии

Skoda представила в Индии обновлённую версию компактного кроссовера Kushaq, который выпускается уже пять лет и давно нуждался в обновлении. Главной неожиданностью стала функция массажа для задних сидений – опция, которая чаще встречается в более дорогих представительских автомобилях, например, в Mercedes-Benz S-Class.

Skoda Kushaq
Skoda Kushaq

Чего ждать от УАЗа Патриота — рейтинг частых поломок

Новые изменения коснулись и панорамной крыши, которая теперь стала больше. Внутри салон сохранил свою архитектуру, но в старших комплектациях появилась цифровая приборная панель с экраном на 10,25 дюйма вместо прежних 8, а мультимедийная система получила 10,1-дюймовый экран с поддержкой искусственного интеллекта Google Gemini.

Внешние доработки скорее эволюционные: более изящная графика головных фар, узкие нижние световые элементы и переработанный бампер. Радиаторная решётка обзавелась новой формой и подсвеченной декоративной полосой, а центральный воздухозаборник увеличился и за счёт этого получил защитную накладку.

Skoda Kushaq
Skoda Kushaq
Доработки задней части включают обновлённые фонари с подсветкой логотипа Skoda и новый бампер с тонкими отражателями. Появилась ещё одна версия Monte Carlo, отличающаяся спортивным дизайном и напоминающая европейский Kamiq.

Kushaq по-прежнему базируется на платформе MQB-A0-IN, адаптированной для Индии и общей с бюджетным седаном Slavia. Линейка двигателей осталась прежней: это 1,0-литровый TSI на 113 л.с. и 1,5-литровый TSI с 148 л.с. Привод только передний. Главное техническое улучшение – замена 6-ступенчатого автомата на 8-ступенчатый гидротрансформатор для младшего мотора 1,0 TSI. Для версии с 1,5-литровым двигателем сохранили 7-ступенчатый робот DSG. Теперь все модификации оснащены дисковыми тормозами спереди и сзади.

Skoda Kushaq
Skoda Kushaq

Официальных цен на рестайлинговый Kushaq пока не объявили, но ожидается повышение стоимости по сравнению с нынешним диапазоном от 11,7 до 20,3 тысячи долларов. На индийском рынке Kushaq конкурирует с Volkswagen Taigun, Hyundai Creta, Kia Seltos и другими популярными моделями, а скоро там появится и обновлённый Renault Duster.

Источник:  Carscoops
Лежнин Роман
Фото:Skoda
Количество просмотров 4
25.01.2026 
