В России выросла популярность BMW — названы лучшие модели
В России набирает былую популярность не только марка Volkswagen, но и более дорогие «немцы»: в 2025 году в страну было ввезено 64 тысячи автомобилей BMW, на 44% больше, чем годом ранее.
Как сообщает руководитель «Автостата» Сергей Целиков, 18 тысяч из этого количества – новые машины, их импорт относительно 2024 года увеличился на 34%. BMW с пробегом в прошлом году купили 46 тысяч россиян, на 49% больше, чем в 2024-м. Машин китайской сборки много, но это не основной объем: 40% среди новых и менее 10% – среди подержанных. Большая часть – по прежнему чистокровные «немцы».
Новые BMW ввозятся в Россию, в основном, через Киргизию (31,8%) и Республику Беларусь (23,1%). А почти половина подержанных (48%) «баварцев» прибыла в РФ из Южной Кореи.
Новые BMW, популярные в РФ модели в 2025-м, тысяч штук:
- Х3 – 5,2
- Х5 – 3,1
- Х1 – 1,9
- Х7 – 1,8
- Х6 – 1,8.
BMW с пробегом, популярные в РФ модели в 2025-м, тысяч штук:
- 5-я серия – 6,9
- X5 – 6,3
- Х3 – 6,3
- 3-я серия – 5,1
- Х7 – 3,4.
Эксперт отмечает, что почти 99% новых автомобилей BMW, вывезенных в 2025 году, имеют мощность двигателя более 160 л.с. Доля мощных машин с пробегом тоже достаточно высока и составляет 80%. Полные правила утильсбора очень сильно ударят по импорту немецкой марки, считает Сергей Целиков.
