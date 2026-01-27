В России выросла популярность BMW — названы лучшие модели

Сергей Целиков: В 2025 году импорт BMW в Россию увеличился на 44%

В России набирает былую популярность не только марка Volkswagen, но и более дорогие «немцы»: в 2025 году в страну было ввезено 64 тысячи автомобилей BMW, на 44% больше, чем годом ранее.

Как сообщает руководитель «Автостата» Сергей Целиков, 18 тысяч из этого количества – новые машины, их импорт относительно 2024 года увеличился на 34%. BMW с пробегом в прошлом году купили 46 тысяч россиян, на 49% больше, чем в 2024-м. Машин китайской сборки много, но это не основной объем: 40% среди новых и менее 10% – среди подержанных. Большая часть – по прежнему чистокровные «немцы».

Новые BMW ввозятся в Россию, в основном, через Киргизию (31,8%) и Республику Беларусь (23,1%). А почти половина подержанных (48%) «баварцев» прибыла в РФ из Южной Кореи.

Новые BMW, популярные в РФ модели в 2025-м, тысяч штук:

Х3 – 5,2

Х5 – 3,1

Х1 – 1,9

Х7 – 1,8

Х6 – 1,8.

BMW с пробегом, популярные в РФ модели в 2025-м, тысяч штук:

5-я серия – 6,9

X5 – 6,3

Х3 – 6,3

3-я серия – 5,1

Х7 – 3,4.

Эксперт отмечает, что почти 99% новых автомобилей BMW, вывезенных в 2025 году, имеют мощность двигателя более 160 л.с. Доля мощных машин с пробегом тоже достаточно высока и составляет 80%. Полные правила утильсбора очень сильно ударят по импорту немецкой марки, считает Сергей Целиков.

