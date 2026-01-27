#
>
Названы самые популярные новые модели Volkswagen в России

Сергей Целиков: Импорт новых легковых автомобилей Volkswagen в РФ вырос на 120%

Volkswagen, прежде неизменно входивший в рейтинги марок-бестселлеров, возвращается на рынок России через неофициальные поставки. Кстати, с маркой Toyota происходит то же самое.

Названы популярные в России машины до 1 млн рублей с пробегом

В 2025 году импорт легковых машин Volkswagen в РФ вырос до 37,2 тыс. единиц, что на 69% превышает показатель 2024-го.

Причем импорт новых Фольксвагенов в страну за год рванул на 120%, до 8,6 тыс. единиц, а ввоз подержанных подрос до 28,6 тыс. машин, то есть на 58%, сообщил руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Новые модели Volkswagen – что везут?

Эксперт отметил, что большая часть новых машин (93,8%) произведена в Китае, и более половины из них (58,6%) прошли транзитом через Киргизию.

«В свете последних событий интересен и расклад по мощности ввозимых автомобилей. Лишь 13,3% новых автомобилей Volkswagen имеют мощность до 160 л.с. Более мощных автомобилей в 7,5 раз больше (86,7%)», – рассказал Целиков.

Интерес представляет и расклад по моделям: две трети (65,6%) импорта новых машин – это Volkswagen Tiguan (3,4 тысячи) и Teramont (2,6 тысячи), а вместе с ними пятерку популярных «фольцев» составляет ранее неизвестная у нас продукция китайских СП, таких как FAW-VW и SAIC-VW: Tavendor, Tharu и Talagon.

Volkswagen с пробегом – откуда и какие?

Среди подержанных Фольксвагенов машин из Китая меньше (41,6%), почти столько же везут из Германии (38,8%). Тут почти 70% техники с двигателями мощностью до 160 л.с., а модельный топ-5 заметно скромнее: Golf (5,1 тыс.), Tiguan (5 тыс.), Passat (3,4 тыс.), Jetta (3,1 тыс.) и Tayron (1,6 тыс. единиц).

Источник:  Сергей Целиков
Иннокентий Кишкурно
