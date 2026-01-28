Стали известны самые популярные в России модели Mercedes-Benz

Сергей Целиков: Импорт Mercedes-Benz в РФ по итогам 2025-го вырос на 47%

Динамика роста популярности в России автомобилей Mercedes-Benz сравнима с той, что демонстрирует BMW, следует из сообщения руководителя «Автостата» Сергея Целикова.

По данным эксперта, за прошлый год россияне приобрели 36,6 тысячи легковых автомобилей немецкого бренда – на 47% больше, чем в 2024-м. Из этого количества 10,2 тысячи (+30% к 2024 году) – это новые Мерседесы, а 26,4 тысячи – подержанные, импорт которых за год вырос сразу на 55%. Практически все новые Mercedes-Benz (98,9%) имеют мощность свыше 160 л.с., да и доля мощных авто с пробегом тоже велика – 79,5%.

Машин китайской сборки среди ввезенных в РФ Мерседесов совсем немного – 5,3% по новым и 4,5% по подержанным. Более 85% всех импортированных автомобилей Mercedes-Benz собраны в Германии, отмечает Целиков.

Новые машины Mercedes-Benz, в основном, едут к нам из Белоруссии (4,3 тысячи авто, 42% от общего объема), но Южная Корея с 2 тысячами ввезенных Мерседесов показывает наибольшую динамику от года к году – 300%. При этом подержанных «немцев» из Южной Кореи – почти половина всех поставок (46%), далее по «мерсам»-бэушкам идут Япония (23,3%) и Грузия (9,7%).

Из новых моделей наибольшей любовью россиян пользуются Gelandewagen, GLS, GLC, GLE и E-класс. Среди подержанных топ-5 формируют С-класс, Е-класс, GLE, S-класс и GLC.

