В продажу поступил новый современный седан Volkswagen с просторным салоном

Volkswagen Sagitar S вышел на рынок Китая с двумя вариантами двигателей

В Китае прошла презентация нового Volkswagen Sagitar S, который фактически стал аналогом модели Jetta по габаритам, но при этом получил полностью обновлённый кузов и интерьер.

Volkswagen Sagitar S

Размеры автомобиля составляют 4702 мм в длину, 1815 мм в ширину и 1484 мм в высоту, при этом колёсная база равна 2688 мм. Если сравнивать с предыдущей версией Sagitar L, то новинка уступает в длине на 110 мм, а расстояние между осями сократилось на 43 мм.

Интерьер Sagitar S выполнен в стильной двухцветной окраске. Центральное место занимает медиасистема с внушительным 12,9-дюймовым экраном, а цифровая панель приборов располагает 10-дюймовым дисплеем. К тому же здесь предусмотрено многофункциональное рулевое колесо с физическими кнопками и красочная атмосферная подсветка с возможностью выбора из 30 оттенков.

Интерьер Volkswagen Sagitar S

Что касается технической части, Sagitar S получил два варианта двигателей. В базовой комплектации установлен атмосферный мотор объёмом 1,5 литра, работающий вместе с шестиступенчатым автоматом. Более продвинутый вариант – турбомотор EVO2 того же объёма, который сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением. Пока данные о мощности этих силовых установок не опубликованы.

