#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Самые надежные премиальные кроссоверы: только лучшие
28 января
Самые надежные премиальные кроссоверы: только лучшие
Топ-10 самых надежных премиальных компактных...
Этот мощный «японец» отбуксировал морской контейнер
28 января
Этот мощный «японец» отбуксировал морской контейнер
В Казахстане Toyota Alphard использовали для...
В Калуге загорелся бывший завод Volkswagen: последствия
28 января
В Калуге загорелся бывший завод Volkswagen: последствия
Эксперт Целиков: Если бывший Volkswagen...

Обманчивая уверенность: почему полный привод не панацея на зимней дороге

Эксперт предупредил об иллюзии неуязвимости за рулем автомобиля 4x4 в снегопад

Как пояснил специалист обучающего центра Fit Service, полный привод действительно незаменим при трогании в глубоком снегу или для преодоления заснеженного подъема.

Рекомендуем
4 кроссовера за 2 млн, которые круто едут зимой

Он эффективно распределяет крутящий момент, помогая автомобилю выбраться из сложных условий на малой скорости. Однако на льду или укатанном снегу, когда коэффициент сцепления минимален, преимущество сводится на нет – скользить могут все четыре колеса одновременно.

Главная опасность, по словам Ершова, кроется в ложном чувстве безопасности, которое заставляет водителей двигаться с летней скоростью и сокращать дистанцию. Резкий маневр или торможение на зимней дороге легко приводят к потере контроля, независимо от типа привода.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Живучая подвеска, надежные моторы — добротный кроссовер по цене Lada Niva Travel

Особенно коварны на льду массовые системы с подключаемой осью: жесткая связь между колесами может ухудшить управляемость, а электронные муфты при перегреве или с задержкой передачи момента способны спровоцировать снос.

Эксперт подчеркивает, что полный привод – лишь инструмент для старта и преодоления препятствий, но не волшебная защита от законов физики. Безопасность в зимних условиях по-прежнему зависит от действий человека: выбора умеренной скорости, плавного управления и своевременного торможения.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  «Российская газета»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 18
28.01.2026 
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0