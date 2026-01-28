Обманчивая уверенность: почему полный привод не панацея на зимней дороге

Эксперт предупредил об иллюзии неуязвимости за рулем автомобиля 4x4 в снегопад

Как пояснил специалист обучающего центра Fit Service, полный привод действительно незаменим при трогании в глубоком снегу или для преодоления заснеженного подъема.

Он эффективно распределяет крутящий момент, помогая автомобилю выбраться из сложных условий на малой скорости. Однако на льду или укатанном снегу, когда коэффициент сцепления минимален, преимущество сводится на нет – скользить могут все четыре колеса одновременно.

Главная опасность, по словам Ершова, кроется в ложном чувстве безопасности, которое заставляет водителей двигаться с летней скоростью и сокращать дистанцию. Резкий маневр или торможение на зимней дороге легко приводят к потере контроля, независимо от типа привода.

Особенно коварны на льду массовые системы с подключаемой осью: жесткая связь между колесами может ухудшить управляемость, а электронные муфты при перегреве или с задержкой передачи момента способны спровоцировать снос.

Эксперт подчеркивает, что полный привод – лишь инструмент для старта и преодоления препятствий, но не волшебная защита от законов физики. Безопасность в зимних условиях по-прежнему зависит от действий человека: выбора умеренной скорости, плавного управления и своевременного торможения.

