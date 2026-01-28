Названы основные правила безопасной езды в снегопады

Автоэксперт Сажин: В непогоду особенно важно соблюдать скоростной режим

Москву накрыли крепкие снегопады, которые, согласно прогнозам синоптиков, будут идти минимум до середины недели.

На этом фоне дорожно-транспортная ситуация в столице значительно ухудшилась: пробки достигают семи-девяти баллов, и движение в городе практически остановлено. В связи с этим столичный Департамент транспорта посоветовал горожанам отказаться от поездок на личном автомобиле и предпочесть метро. Власти предупреждают, что путь на машине сейчас занимает на 40-50 минут больше обычного.

Главный совет для автомобилистов от эксперта Владимира Сажина – лучше соблюдать рекомендации и там, где возможно, пересесть на общественный транспорт. Однако, если отказаться от машины не выходит, нужно очень внимательно относиться к безопасному вождению в сложных погодных условиях. Эксперт поделился своими наблюдениями.

Комментарий эксперта

Владимир Сажин, автоэксперт:

– Самый лучший способ не стоять в пробках – в них не попадать. Поэтому если Дептранс советует, нужно прислушаться. Надо дождаться, пока снега пройдут и дорожные службы расчистят проезжую часть, чтобы водителям было комфортно передвигаться.

Если же нужно ехать на автомобиле, важно снизить скорость и не поддаваться желанию побороть пробки резкими ускорениями там, где дорога свободна. Владимир Сажин считает, что максимально быстро гонять в таких условиях не стоит – лучше переждать непогоду и наслаждаться скоростью в более спокойное время года. Особое внимание следует уделять выдерживанию дистанции и бокового интервала, чтобы снизить риск столкновений, ведь многие ДТП происходят именно из-за несоблюдения этих правил.

Еще одна рекомендация – во время снегопадов обязательно использовать ближний свет фар и не отвлекаться на телефон, чтобы вовремя среагировать на дорожную ситуацию и избежать аварии. По словам эксперта, работодателям стоит проявить больше понимания к сотрудникам, которым из-за непогоды трудно успеть на работу вовремя.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

В итоге сохранять спокойствие и избегать лишних рисков – вот главные правила поведения водителей на заснеженных дорогах Москвы, которые помогут безопасно пережить непогоду и не усугублять и без того сложную ситуацию на дорогах.

Ранее «За рулем», что РФ в возобновили продажи новых кроссоверов Skoda Karoq по цене от 1,7 млн рублей.