Электрокары набирают популярность: как меняется авторынок Беларуси

БАА: белорусский авторынок в 2025 году вырос на 14%

По итогам прошлого года в Беларуси было продано 158,7 тыс. легковых автомобилей, что превысило результат 2024 года на 14%, сообщается в презентации Автомобильной ассоциации Беларуси (БАА). В отчете подчеркивается, что почти половина рынка (47%) в 2025 году пришлась на новые машины возрастом до 2 лет. Количество реализованных новых автомобилей достигло 74,8 тыс. единиц, увеличившись на 31% по сравнению с предыдущим годом.

Особо заметно выросла доля электромобилей и гибридных моделей в структуре продаж новых машин. Электрокары теперь занимают 23% всего объема новых продаж – в 2024 году этот показатель составлял 11%. В количественном выражении за год было реализовано 17,2 тыс. электромобилей – почти в 3 раза больше, чем годом ранее. Продажи гибридов также пошли вверх – их доля выросла до 10,9% с 9%, а объем реализации составил 8,1 тыс. единиц, что на 59% выше уровня 2024 года.

В то же время традиционные автомобили с двигателями внутреннего сгорания хоть и снизили свою долю с 80% до 66,1%, всё же увеличили свое количество продаж на 8% – до 49,4 тыс. машин.

Большая часть рынка новых автомобилей в Беларуси сосредоточена вокруг трех брендов: местный производитель Belgee лидирует с долей 30,5% и 22,83 тыс. проданных машин. На втором месте российская Lada, чьи продажи составили 10,44 тыс. автомобилей (14% рынка), а третье место занимает китайская Geely с результатом в 9,03 тыс. автомобилей и долей 12,1%. Еще по пятерке самых продаваемых марок вошли китайские BYD (6,61 тыс. шт.; 8,8%) и Dongfeng (5,04 тыс. шт.; 6,7%).

Если взглянуть на конкретные модели, то в тройку лидеров по продажам вышли кроссовер Belgee X50 (11,38 тыс. шт.), седан Belgee S50 (6,27 тыс. шт.) и еще один кроссовер Belgee X70 (4,84 тыс. шт.). В пятерку вошли также российские Lada Vesta и Granta с показателями 4,11 тыс. и 3,98 тыс. соответственно. Любопытно, что среди китайских моделей наибольшей популярностью пользовался электрический хэтчбек Dongfeng Box – его реализация составила 2,65 тыс. единиц, что позволило ему занять шестое место в общем рейтинге.

Ранее «За рулем» сообщал, что опубликованы фотографии нового кроссовера Renault.

«За рулем» можно читать и в MAX