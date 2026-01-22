Популярный в России кроссовер получил новый двигатель
На предприятии «Белджи» в Республике Беларусь выпущена первая партия модернизированных кроссоверов Belgee X50+.
Пока речь об установочной партии из 20 автомобилей, но запуск в серию запланирован на 2026 год. Принципиальное отличие – в новом силовом агрегате: вместо 3-цилиндрового турбодвижка в паре с 7-ступенчатым роботом будет 4-цилиндровый с такой же коробкой. Кроме того, будет усовершенствована электроника, в списке опций появится адаптивный круиз-контроль, отмечает источник.
Напомним, кроссовер Belgee X50 выпускается на «Белджи» с июля 2023 года и является дореформенной версией китайского Geely Coolray. Основной объем поставок идет на Россию, где бренд Belgee в 2025 году набрал серьезную популярность.
- «За рулем» можно читать и в MAX
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!