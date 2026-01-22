#
Популярный в России кроссовер получил новый двигатель

Завод «Белджи» выпустил первую партию обновленных кроссоверов Belgee X50+

На предприятии «Белджи» в Республике Беларусь выпущена первая партия модернизированных кроссоверов Belgee X50+.

Пока речь об установочной партии из 20 автомобилей, но запуск в серию запланирован на 2026 год. Принципиальное отличие – в новом силовом агрегате: вместо 3-цилиндрового турбодвижка в паре с 7-ступенчатым роботом будет 4-цилиндровый с такой же коробкой. Кроме того, будет усовершенствована электроника, в списке опций появится адаптивный круиз-контроль, отмечает источник.

Belgee X50
Напомним, кроссовер Belgee X50 выпускается на «Белджи» с июля 2023 года и является дореформенной версией китайского Geely Coolray. Основной объем поставок идет на Россию, где бренд Belgee в 2025 году набрал серьезную популярность.

Источник:  ABW.by
