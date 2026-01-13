Названы самые популярные кроссоверы и внедорожники в России в 2025 году

«Автостат»: кроссовер Haval Jolion стал самым популярным SUV в РФ

Haval Jolion вновь оказался лидером российского авторынка по продажам среди кроссоверов, сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на данные компании АО «ППК». В 2025 году продажи модели снизились на 21,6%, составив 65 757 автомобилей.

Второе место занял кроссовер Belgee X50 с ростом продаж на 25% – продано 38 304 автомобиля. Третью позицию занял Geely Monjaro, продажи которого упали на 21,4% и достигли 37 660 штук.

На четвертом месте оказался Haval M6 с результатом 36 093 автомобиля (-5,1%), а пятое место заняла Lada Niva Legend, продажи которой сократились на 26,7% до 34 310 машин. Еще один внедорожник – Lada Niva Travel – занял место в первой десятке с продажами в 34 076 единиц, что на 32,1% меньше, чем в 2024 году.

Также в список лидеров вошли модели Changan UNI-S и CS55 Plus с общим показателем в 30 600 автомобилей (-20,4%), Belgee X70, продажи которого выросли в 6,5 раза и составили 26 146 единиц, Haval F7 с ростом на 6,7% до 23 442 машин и Omoda C5, продажи которой упали на 44,8%, достигнув 21 165 штук.

Ранее «За рулем» сообщал, что «Автостат Инфо» составил топ-10 популярных китайских авто в РФ.

