О каких проблемах говорит вибрация в авто: ответ эксперта
Что делать, если второй участник ДТП пытается скрыться?
Два популярных белорусских кроссовера подорожали: называем цены

В России переписали прайс-листы на кроссоверы Belgee X70 и X50

Белорусская марка Belgee обновила прайс-листы для двух своих кроссоверов в России.

Belgee X70
Обновленный Belgee X70 стал дороже почти во всех комплектациях, за исключением базовой, где размер специальной выгоды был уменьшен. При этом младшая модель X50 также подорожала за счет уменьшения специальной выгоды на 20 000 рублей.

Новые цены на обновленный Belgee X70:

  • Active (1.5T 2WD 6AT) – 2 575 990 руб., с учетом специальной выгоды – 2 505 990 руб. (+30 000 руб.);
  • Style (1.5T 2WD 6AT) – 2 625 990 руб. (+30 000 руб.);
  • Style (1.5T 4WD 7DCT) – 2 700 990 руб. (+30 000 руб.);
  • Prestige (1.5T 4WD 7DCT) – 2 900 990 руб. (+30 000 руб.);
  • Prestige+ (1.5T 4WD 7DCT) – 2 975 990 руб. (+30 000 руб.).

Также с сайта Belgee в России исчез дореформенный X70, который ранее предлагался в четырех комплектациях с ценами от 2 946 190 до 3 426 190 рублей.

Belgee X50
Новые цены на Belgee X50 с учетом специальной выгоды:

  • Active (1.5T 2WD 7DCT) – 2 269 990 руб. (+20 000 руб.);
  • Style (1.5T 2WD 7DCT) – 2 400 190 руб. (+20 000 руб.);
  • Prestige (1.5T 2WD 7DCT) – 2 500 190 руб. (+20 000 руб.).

Ранее «За рулем» сообщал, что за дефорсирование двигателя машины будут штрафовать.

Источник:  Автоновости дня
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | Belgee
