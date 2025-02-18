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Эти бюджетные кроссоверы резко подорожали: известны цены

В России кроссоверы Belgee X50 и X70 подорожали на 180-200 тыс. рублей

В РФ выросли цены на кроссоверы Belgee X50 и X70 белорусской сборки. Их стоимость увеличилась на 180-200 тыс. рублей. Так, Belgee X50 в комплектации Active стоит 2 480 190 руб., в версии Style его цена составляет 2 590 190 руб., в версии Prestige – 2 690 190 руб.

Belgee X50 подорожал на 180 тыс. рублей, при этом машины 2025 г. в. оценены на том же уровне, что и экземпляры 2024 года.

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Belgee X50
Belgee X50

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Belgee X50 — это копия дорестайлингового китайского Geely Coolray. Он предлагается в трех вариантах (Active, Style, Prestige). Оснащается автомобиль во всех версиях 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 л. с., 7-ступенчатым роботом. Привод передний.

Цены и комплектации Belgee X70

  • Active 2WD – 2 826 190 руб.
  • Style 2WD – 2 946 190 руб.
  • Style 4WD –3 121 190 руб.
  • Prestige 4WD – 3 321 190 руб.
  • Prestige+ 4WD 3 426 190 руб.

Belgee X70, представляющий собой копию «старого» Geely Atlas Pro, стал дороже на 200 тыс. рублей. Свежие авто также предлагаются по цене прошлогодних.

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X70 оснащается двумя силовыми агрегатами на выбор. Так, доступен 1,5-литровый 150-сильный турбомотор, сопряженный с 6-ступенчатой АКП., и 177-сильный двигатель, который вместе с литий-ионной батареей и 7-ступенчатым роботом работает в составе системы «мягкого гибрида».

Ранее «За рулем» сообщал, что новый российский бренд Tenet готовит сразу три автомобиля.

Источник: Belgee

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Ушакова Ирина
Фото:Belgee
Количество просмотров 31
18.02.2025 
Фото:Belgee
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