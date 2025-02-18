Эти бюджетные кроссоверы резко подорожали: известны цены

В России кроссоверы Belgee X50 и X70 подорожали на 180-200 тыс. рублей

В РФ выросли цены на кроссоверы Belgee X50 и X70 белорусской сборки. Их стоимость увеличилась на 180-200 тыс. рублей. Так, Belgee X50 в комплектации Active стоит 2 480 190 руб., в версии Style его цена составляет 2 590 190 руб., в версии Prestige – 2 690 190 руб.

Belgee X50 подорожал на 180 тыс. рублей, при этом машины 2025 г. в. оценены на том же уровне, что и экземпляры 2024 года.

Belgee X50

Belgee X50 — это копия дорестайлингового китайского Geely Coolray. Он предлагается в трех вариантах (Active, Style, Prestige). Оснащается автомобиль во всех версиях 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 л. с., 7-ступенчатым роботом. Привод передний.

Цены и комплектации Belgee X70

Active 2WD – 2 826 190 руб .

Style 2WD – 2 946 190 руб .

Style 4WD –3 121 190 руб .

Prestige 4WD – 3 321 190 руб .

Prestige+ 4WD – 3 426 190 руб .

Belgee X70, представляющий собой копию «старого» Geely Atlas Pro, стал дороже на 200 тыс. рублей. Свежие авто также предлагаются по цене прошлогодних.

X70 оснащается двумя силовыми агрегатами на выбор. Так, доступен 1,5-литровый 150-сильный турбомотор, сопряженный с 6-ступенчатой АКП., и 177-сильный двигатель, который вместе с литий-ионной батареей и 7-ступенчатым роботом работает в составе системы «мягкого гибрида».

Ранее «За рулем» сообщал, что новый российский бренд Tenet готовит сразу три автомобиля.

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Источник: Belgee