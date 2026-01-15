#
Кроссоверы Belgee для России — сколько их уже сделали?

Завод «Белджи» в Белоруссии выпустил 150 тысяч машин одноименного бренда

Предприятие «Белджи» в Республике Беларусь достигло отметки в 150 тысяч автомобилей, выпущенных под собственным брендом Belgee.

Юбилейной моделью стал среднеразмерный полноприводный кроссовер X70 в комплектации Style с кузовом цвета серый металлик. Машина предназначена для рынка РФ – напомним, большая часть машин Belgee идет именно на Россию, продажи машин под этой маркой стартовали у нас в 2023-м. Все модели Belgee (кроссоверы Х50 и Х70, седан S50) – это клоны Geely, а само белорусское предприятие – СП с китайским брендом.

Достичь 150-тысячного рубежа заводу помогла масштабная модернизация, завершенная в августе 2025 года – мощность была поднята в два раза, с 60 до 120 тысяч машин в год. Кроме этого, вырос уровень локализации, ведется работа над качеством, повышается роботизация. Список локализованных в РБ и РФ компонентов (бамперы, АКБ, шумоизоляция, стекла, органайзеры, блоки ЭРА-ГЛОНАСС, колесные диски и шины) в 2026 году планируется расширить.

Рекомендуем

Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 26
15.01.2026 
0