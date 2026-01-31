В России стартовали продажи доступного кроссовера Volkswagen дешевле «китайцев»

Volkswagen T-Cross поставляются в Россию из КНР с ценами от 1,4 млн рублей

Кроссоверы Volkswagen T-Cross китайской сборки начали появляться в продаже в России, их привозят компании из Москвы и Владивостока. Такие кроссоверы выпускаются на совместном предприятии SAIC-Volkswagen и доступны официально лишь на местном китайском рынке. Цены на них стартуют примерно от 1 400 000 рублей.

Похожие китайские кроссоверы у нас стоят заметно дороже. Так, Chery Tiggo 4 базовой версии обойдется минимум в 2 039 000 рублей, а его аналог под маркой Tenet T4 из комплектаций 2026 года – практически от 2 100 000 рублей. Еще дороже обходится Belgee X50 – цены стартуют от 2 479 990 рублей.

Предложение за 1,4 миллиона рублей поступает от владивостокской фирмы: они готовы привезти Volkswagen T-Cross Comfort с заметной цветовой комбинацией кузова (черно-белый) и оригинальной трехцветной отделкой салона – красный, черный и бежевый. Среди опций здесь мультимедийная система с тачскрином, цифровая приборка, климат-контроль с двумя зонами, кожа на руле, панорамная крыша и кнопочный запуск двигателя.

Volkswagen T-Cross

Кроме этого, еще две организации предлагают Volkswagen T-Cross за 1,8 миллиона рублей. Одна из них занимается поставками праворульной версии из Японии. Вторая привозит леворульный вариант из Китая, но там комплектация попроще – тканевая обивка сидений, отсутствие климат-контроля и рулевое колесо с пластиковым покрытием.

При этом салон обеих машин оснащен тканью, медиасистемой с большим сенсорным экраном, цифровой приборной панелью, многофункциональным рулём, кондиционером (или климатом на две зоны у праворульной модификации), а также электрорегулировками зеркал.

Технические характеристики моделей из разных стран заметно различаются. В японской версии стоит 1,0-литровый турбомотор мощностью 116 л.с. и семиступенчатый «робот» DSG. Китайская версия получила атмосферный 1,5-литровый двигатель мощностью 110 л.с. и классический шестиступенчатый автомат. Во всех случаях привод только передний.

Интерьер Volkswagen T-Cross

Еще один частный продавец из Москвы готов поставить новый китайский кроссовер за 2 450 000 рублей. Машина предлагается в комплектации Fashion, где есть цифровая приборка и сенсорный экран медиасистемы, но отсутствуют панорамная крыша, климат-контроль и кожаный руль, а также некоторые другие опции.

Напомним, что этот «китайский» Volkswagen T-Cross построен на платформе MQB A0, которая также используется для российских Volkswagen Polo и Skoda Rapid бюджетных моделей. Автомобиль исключительно с передним приводом, длина – 4218 мм, ширина – 1760 мм, высота – 1599 мм, колесная база – 2651 мм.

«За рулем» можно читать и в MAX