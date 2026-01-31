Россиянам станет легче узаконить тюнинг автомобилей

В Госдуме предложили упростить регистрацию косметического тюнинга машин в РФ

В Госдуме возникла идея реформировать процедуру регистрации тюнинга транспортных средств, которую сейчас считают слишком запутанной и затратной. Инициатива исходит от депутатов фракции «Новые люди» – Антона Ткачева, Ярослава Самылина и вице-спикера Владислава Даванкрова. Соответствующее письмо уже направлено министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

Депутатам кажется, что нынешняя система оформления переоборудования – это многоступенчатый процесс, отнимающий слишком много времени и денег у автомобилистов. Из-за этого многие предпочитают откладывать или вовсе избегать легализацию тюнинга, что приводит к распространению черного рынка подобных услуг.

Парламентарии предлагают изменить нормативные акты, чтобы упростить регистрацию технических изменений. В частности, они выступают за пересмотр этапов процедуры, которые не связаны с безопасностью, например, косметических доработок. По их мнению, их можно было бы оставить на уведомительном уровне без обязательного согласования.

Ожидается, что такие поправки снимут часть нагрузки с ГАИ, сократят число нелегальных тюнинговых работ и, по сути, повысят качество и безопасность на дорогах. В целом это должно сделать процесс удобнее и прозрачнее для владельцев автомобилей.

«За рулем» можно читать и в MAX