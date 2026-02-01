Обнаружена неожиданная опасность современных автомобилей

Эксперт Анна Уткина перечислила опасности современных ассистентов в автомобилях

Современные автомобили оснащены всевозможными ассистентами и системами безопасности.

Адаптивный круиз-контроль, контроль слепых зон, система удержания в полосе и прочие опции – все это призвано обеспечить безопасность людей и облегчить вождение. Однако, на самом деле, не все так гладко.

Помимо того, что любая система может однажды дать сбой, да и дорожная инфраструктура далека от идеала, есть еще более коварная опасность ассистентов. Эксперт Анна Уткина указала на эту опасность и обосновала важность осознанного управления автомобилем.

Комментарий эксперта

Анна Уткина, Директор по коммуникациям ГК АВТОДОМ и ГК АвтоСпецЦентр:

– Внедрение в авто современных ассистентов, таких как адаптивный круиз-контроль и системы удержания в полосе, призвано повысить комфорт и безопасность, однако способно негативно влиять на концентрацию водителя. При длительном использовании этих технологий владельцы авто начинают чаще отвлекаться от дороги и пользоваться мобильными устройствами, что ведет к снижению внимательности.

Кроме того, возникает риск формирования ложного ощущения полной безопасности и переоценки возможностей автоматики, что провоцирует менее ответственное поведение на дороге. Например, система удержания в полосе корректирует направление руля, если авто приближается к разметке, тем самым снижает бдительность водителя. При этом, система может не определить разметку из-за грязи, осадков или ремонта дороги, что повышает риск ДТП.

