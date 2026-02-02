Котики и летающие заправки: как дети видят зарядные станции будущего

В "Росатоме" подвели итоги конкурса, в котором дети нарисовали ЭЗС завтрашнего дня

В компании «Росатом Сети зарядных станций» завершился детский конкурс рисунков «Заряжаем будущее!».

Участие в нем приняли дети сотрудников, которые ежедневно работают над развитием зарядной инфраструктуры для электромобилей по всей России. Ребятам предложили пофантазировать, как могут выглядеть зарядные станции следующего поколения.

На конкурс поступило 15 работ, из которых в офисе была организована выставка. Жюри выбрало лучшие рисунки в разных возрастных категориях и специальных номинациях.

Победу присудили 7-летней Полине Антошечкиной. Ее работа, где даже домашние котики стремятся пользоваться чистой энергией, покорила жюри добротой и остроумием.

Один из участников продемонстрировал нестандартный подход к решению технологических задач и предложил концепцию мобильности будущего – летающую ЭЗС, способную заряжать электромобиль прямо во время движения.

Организаторы с большим интересом наблюдали за творчеством детей. Этот конкурс важен тем, что в рисунках отражаются не только фантазия, но и домашние разговоры о работе, технологиях и экологии. Ведь детские идеи – это взгляд из будущего, наполненный искренней верой в то, что общее дело меняет мир к лучшему.

Все дети получили дипломы и памятные подарки.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

«За рулем» можно смотреть на YouTube