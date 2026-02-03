Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
12 февраля
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
Bestune и Dongfeng опровергли слухи о...
Skoda Rapid
12 февраля
Знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ
Новые Skoda Rapid 2022 года продаются в России...
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
12 февраля
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
АВТОВАЗ назвал три правила продления срока...

Новый гибридный кроссовер за 4 млн: каковы его перспективы в России

iCAUR V27 поступит в продажу в РФ во 2 квартале 2026 года

По словам директора по коммуникациям ГК «АВТОДОМ» и ГК «АвтоСпецЦентр» Анны Уткиной, новый гибридный кроссовер iCAUR V27 появится у российских дилеров примерно во втором квартале 2026 года. Предполагается, что базовая версия будет стоить от 4,1 миллиона рублей, а за полный привод покупателям, скорее всего, придётся доплатить – цена такой модификации может достигать 4,5 млн.

Рекомендуем
Рейтинг бустеров: 5 самых дешевых пусковых устройств на АлиЭкспресс

Конкуренты и ценовое позиционирование

Основная борьба, по мнению эксперта, развернется внутри китайского сегмента. Прямыми соперниками новинки названы Voyah Taishan (от 8 млн рублей, 517 л. с.), Exeed Exlantix ET (около 6,5 млн) и Lixiang L6 (от 5,5 млн рублей). На этом фоне iCAUR V27 выглядит более доступным предложением, что и считается его главным козырем на старте.

Правда, есть и слабые места – прежде всего, это незнакомый российскому покупателю бренд и пока еще не развитая дилерская сеть. Её, кстати, планируют создавать на базе партнеров уже представленной в России марки Exeed. Зато автомобиль изначально адаптирован для работы в широком диапазоне температур, что для наших зим и лета критически важно.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Прогнозы по продажам в России

Потенциал модели напрямую зависит от того, как будет расти рынок гибридов в стране. Если тенденция сохранится, у V27 есть все шансы занять в этом сегменте свою нишу. Уткина допускает, что в случае успешного старта модель может захватить несколько процентов рынка подключаемых гибридов (PHEV). В абсолютных цифрах это может означать продажи на уровне нескольких сотен машин ежегодно.

iCaur V27
iCaur V27
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что уникальную раннюю Волгу с заводским автоматом продают в России.

Источник:  «Автостат»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:freepik / frimufilms
Количество просмотров 11415
03.02.2026 
Фото:freepik / frimufilms
Поделиться:
Оцените материал:
0