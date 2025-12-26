Экология
Новый кроссовер iCaur V27: яркий дизайн и 800 км запаса хода

В Москве показали предсерийный гибридный кроссовер iCaur V27

В Москве состоялась закрытая сессия, в рпамках которой бренд iCaur надеялся получить отзывы о предсерийном варианте своего флагманского кроссовера V27, который планируют вывести на российский рынок. В мероприятии участвовали владельцы электрокаров, гибридов, дилеры и представители автомобильных СМИ.

Участникам показали автомобиль, предоставив возможность подробно изучить экстерьер и салон. Также они могли высказать свое мнение о потребительских качествах модели. Дизайн V27 получил положительные отзывы, особенно отметили угловатый стиль и отсылки к классическим решениям.

Технически кроссовер оснащен силовой установкой по схеме последовательного гибрида (REEV) и сможет преодолевать более 800 километров без дозаправки. Автомобиль обладает внедорожным потенциалом: способен подниматься на уклоны до 60% и имеет клиренс 220 мм.

iCaur V27
iCaur V27

iCaur впервые показал кроссовер летом 2025 года и заявил, что модель выйдет на рынок в 2026 году. Внешне V27 выполнен в стиле boxy design, характерном для внедорожников. Передняя оптика с круглой полосой напоминает Land Rover Defender. На двери багажника располагается полноразмерное запасное колесо.

iCaur V27
iCaur V27
