Новый кроссовер с чертами Ленд Крузера доработают для российского рынка
В Москве прошла закрытая презентация нового автомобильного бренда iCaur. Журналистам и экспертам показали предсерийные образцы гибридного кроссовера iCaur V27.
Основной целью мероприятия стало получение отзывов для доработки модели с учетом российских условий эксплуатации.
iCaur V27 позиционируется как официальная альтернатива ушедшим премиальным брендам, таким как Land Rover. В дизайне машины заметны элементы, напоминающие Land Rover и Land Cruiser.
Автомобиль имеет длину около пяти метров и оснащен двумя электромоторами общей мощностью 475 л.с. и крутящим моментом почти 1000 Нм. При этом для налоговой сертификации используется 30-минутный показатель мощности в 152 л.с., что помогает снизить транспортный налог для владельцев.
Серийные продажи iCaur V27 в России планируется начать не раньше второго квартала 2026 года. В настоящее время бренд активно готовится к выходу на рынок.
