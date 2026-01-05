Экология
Mercedes-Benz приобрел 3% в Afari Technology —...
Новый кроссовер с чертами Ленд Крузера доработают для российского рынка
Продажи кроссовера iCaur V27 стартуют в РФ во...
В Москве прошла закрытая презентация нового автомобильного бренда iCaur. Журналистам и экспертам показали предсерийные образцы гибридного кроссовера iCaur V27.

Основной целью мероприятия стало получение отзывов для доработки модели с учетом российских условий эксплуатации.

iCaur V27 позиционируется как официальная альтернатива ушедшим премиальным брендам, таким как Land Rover. В дизайне машины заметны элементы, напоминающие Land Rover и Land Cruiser.

Автомобиль имеет длину около пяти метров и оснащен двумя электромоторами общей мощностью 475 л.с. и крутящим моментом почти 1000 Нм. При этом для налоговой сертификации используется 30-минутный показатель мощности в 152 л.с., что помогает снизить транспортный налог для владельцев.

Серийные продажи iCaur V27 в России планируется начать не раньше второго квартала 2026 года. В настоящее время бренд активно готовится к выходу на рынок.

Источник:  Китайские автомобили
Лежнин Роман
Фото:iCar
