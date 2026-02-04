В России наладили собственное производство двух важных автокомпонентов

«Муроммашзавод» запустил производство автокомпонентов для AURUS и КАМАЗ

Муромский машиностроительный завод («Муроммашзавод) запустил производство рулевых реек с электроусилителем для автомобилей премиум-класса AURUS и электрических портальных мостов для электробусов, производимых КАМАЗом.

Данная инициатива стала возможной благодаря инвестициям, превышающим 2,2 миллиарда рублей, из которых 1,75 миллиарда были предоставлены федеральным Фондом развития промышленности в рамках программы «Автокомпоненты».

Рулевые рейки для премиальных автомобилей AURUS

Запуск производства рулевых реек с электроусилителем является важным шагом в снижении зависимости России от импорта. До 2022 года эти компоненты поставлялись из Германии, что увеличивало затраты на производство и зависимость от внешних факторов. Теперь, благодаря усилиям «Муроммашзавода», планируется выпуск до 350 реек в год, что позволит не только сократить затраты, но и повысить уровень локализации производства до 84%.

Конструкция рулевой рейки, разработанная инженерами завода, не имеет аналогов на российском рынке. Она обеспечивает значительное снижение расхода топлива и выбросов углекислого газа, что делает автомобили более экологичными. Кроме того, данное решение открывает новые горизонты для внедрения технологий беспилотного управления, что является важным трендом в автомобильной промышленности.

Электрические портальные мосты для электробусов КАМАЗ

Помимо рулевых реек, «Муроммашзавод» также организовал производство электрических портальных мостов для электробусов, которые будут использоваться различными российскими производителями, такими как КАМАЗ, Волгабас, ЛиАЗ и Синара – городские машины. Ранее эти мосты импортировались из Германии и Китая, что также создавало определенные риски для отечественного автопрома.

Портальный мост для электробуса

Производственные мощности завода позволяют выпускать более 200 мостов в год, с перспективой увеличения этого объема до 3 тысяч в год. Уровень локализации для мостов составляет 87%, что подтверждает стремление завода к максимальному использованию местных ресурсов и материалов. Электрический портальный мост, разработанный на «Муроммашзаводе», обеспечивает безопасность и плавность хода электробуса, а также повышает комфорт пассажиров благодаря снижению уровня шума и высокой энергоэффективности.