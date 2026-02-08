#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
12 февраля
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
Bestune и Dongfeng опровергли слухи о...
Skoda Rapid
12 февраля
Знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ
Новые Skoda Rapid 2022 года продаются в России...
Более 130 безбилетников получили штраф 5000 рублей
12 февраля
Более 130 безбилетников получили штраф 5000 рублей
Усиленная проверка оплаты проезда прошла 11...

Рассчитали, как дорожает владение Lada Vesta за три года

НАПИ: на 8% выросла стоимость владения lada Vesta в 2025 году

Эксперты маркетингового агентства НАПИ представили сравнительный анализ стоимости владения автомобилем Lada Vesta в комплектации Comfort’24 с мотором 1.8 и выявили тревожную тенденцию: в 2025 году содержание этой модели стало существенно дороже.

Рекомендуем
Новая мощная Веста — когда ждать у дилеров?

Расчеты проводились с помощью специализированного онлайн-калькулятора TCO (Total Cost of Ownership).

Хотя цена новой Vesta за год увеличилась незначительно – с 1 588 900 до 1 600 000 рублей (за авто 2024 г.в.), – реальные затраты владельца растут куда быстрее. Каждый километр пути в 2025 году стал весомее для кошелька, в среднем, на 1 рубль 44 копейки. В пересчете на год это выливается в дополнительные 28 700 рублей, которые придется заплатить за эксплуатацию, страховку, обслуживание и неизбежное удешевление машины.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Самым ощутимым стал рост совокупных затрат за стандартный трехлетний цикл владения. По данным исследования, за этот период общая финансовая нагрузка на собственника увеличилась на впечатляющие 86,1 тыс. рублей. Это означает, что машина не только требует больше денег на ежедневное использование, но и сильнее теряет в цене, становясь менее выгодной инвестицией.

Таким образом, при выборе автомобиля сегодня стоит смотреть не только на ценник в салоне, но и на скрытые расходы, которые могут серьезно ударить по бюджету в будущем.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Количество просмотров 445
08.02.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA Vesta (30)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Недостатки:
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Комментарий:
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.
-91