Рассчитали, как дорожает владение Lada Vesta за три года

НАПИ: на 8% выросла стоимость владения lada Vesta в 2025 году

Эксперты маркетингового агентства НАПИ представили сравнительный анализ стоимости владения автомобилем Lada Vesta в комплектации Comfort’24 с мотором 1.8 и выявили тревожную тенденцию: в 2025 году содержание этой модели стало существенно дороже.

Расчеты проводились с помощью специализированного онлайн-калькулятора TCO (Total Cost of Ownership).

Хотя цена новой Vesta за год увеличилась незначительно – с 1 588 900 до 1 600 000 рублей (за авто 2024 г.в.), – реальные затраты владельца растут куда быстрее. Каждый километр пути в 2025 году стал весомее для кошелька, в среднем, на 1 рубль 44 копейки. В пересчете на год это выливается в дополнительные 28 700 рублей, которые придется заплатить за эксплуатацию, страховку, обслуживание и неизбежное удешевление машины.

Самым ощутимым стал рост совокупных затрат за стандартный трехлетний цикл владения. По данным исследования, за этот период общая финансовая нагрузка на собственника увеличилась на впечатляющие 86,1 тыс. рублей. Это означает, что машина не только требует больше денег на ежедневное использование, но и сильнее теряет в цене, становясь менее выгодной инвестицией.

Таким образом, при выборе автомобиля сегодня стоит смотреть не только на ценник в салоне, но и на скрытые расходы, которые могут серьезно ударить по бюджету в будущем.

