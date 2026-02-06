#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
12 февраля
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
Bestune и Dongfeng опровергли слухи о...
Skoda Rapid
12 февраля
Знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ
Новые Skoda Rapid 2022 года продаются в России...
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
12 февраля
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
АВТОВАЗ назвал три правила продления срока...

Один из самых ожидаемых кроссоверов задерживается: обозначена новая дата выхода

Zeekr официально подтвердила задержку кроссовера 8X

Zeekr 8X появится у покупателей позже, чем планировалось. Компания объяснила это тем, что автомобиль проходит масштабные предсерийные испытания, на которые требуется дополнительное время. Причём в Zeekr признали, что детали о модели попали в сеть раньше графика, нарушив первоначальный план раскрытия информации.

Zeekr 8X
Zeekr 8X

Рекомендуем
Гарантия на автомобиль: где нам недоговаривают?

Вообще, официальный дебют кроссовера состоялся ещё в январе, когда его зарегистрировало Министерство промышленности и информационных технологий Китая. Позже в интернете неожиданно всплыли и фотографии салона. Теперь же производитель заявляет, что эти утечки были преждевременными.

В своём заявлении бренд использовал фразу «хорошие автомобили стоят того, чтобы подождать».

Zeekr 8X
Zeekr 8X
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

По сути, компания настаивает на том, что строго придерживается стандартов системы контроля качества Geely, чтобы гарантировать надёжность будущей модели. Только после прохождения всех комплексных тестов и проверки качества поставок Zeekr будет готова двигаться дальше.

Хотя точную дату старта продаж пока не называют, представители подтвердили, что кроссовер должен выйти на рынок в первой половине 2026 года. Получается, задержка есть, но рамки всё-таки обозначены.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  CarNewsChina
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Zeekr
Количество просмотров 1106
06.02.2026 
Фото:Zeekr
Поделиться:
Оцените материал:
0