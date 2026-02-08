Надежный кроссовер Kia со знакомыми агрегатами можно купить в РФ дешевле Весты

Kia KX1 из Китая появился в продаже в России с ценой от 1,4 млн рублей

На российский рынок под заказ начали поставлять компактный кроссовер Kia KX1 китайской сборки, причём его стартовая цена оказалась ниже, чем у нового седана LADA Vesta. Самый доступный вариант нашли во Владивостоке – за 1,42 млн рублей дилер готов привезти автомобиль в комплектации Fun Edition.

Kia KX1

За эти деньги покупатель получит хорошо оснащённую машину: в список оборудования входят двухцветный кузов, кожаный руль, климат-контроль, камера с парктроником сзади, люк и медиасистема с Apple CarPlay. Сиденья отделаны эко-кожей, а все стёкла и зеркала имеют электропривод.

Цены в других городах заметно выше. В том же Владивостоке другой продавец просит уже 1,51 млн, в Красноярске – 1,54 млн, а в Новосибирске за тёмно-синий экземпляр хотят 1,67 млн рублей. В центральных регионах разброс ещё больше: от 1,75 млн в Москве до 2,08 млн в Петербурге и рекордных 2,15 млн в Перми.

Интерьер Kia KX1

Технически все эти машины идентичны. Под капотом – знакомый по Kia Rio атмосферный двигатель на 1,4 литра и 100 лошадиных сил, который работает в паре с вариатором. Привод, разумеется, только передний. Модель производят в Китае с 2017 года на совместном предприятии Dongfeng Yueda Kia.

