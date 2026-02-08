#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
12 февраля
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
Bestune и Dongfeng опровергли слухи о...
Skoda Rapid
12 февраля
Знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ
Новые Skoda Rapid 2022 года продаются в России...
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
12 февраля
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
АВТОВАЗ назвал три правила продления срока...

Надежный кроссовер Kia со знакомыми агрегатами можно купить в РФ дешевле Весты

Kia KX1 из Китая появился в продаже в России с ценой от 1,4 млн рублей

На российский рынок под заказ начали поставлять компактный кроссовер Kia KX1 китайской сборки, причём его стартовая цена оказалась ниже, чем у нового седана LADA Vesta. Самый доступный вариант нашли во Владивостоке – за 1,42 млн рублей дилер готов привезти автомобиль в комплектации Fun Edition.

Kia KX1
Kia KX1

Рекомендуем
Гарантия на автомобиль: где нам недоговаривают?

За эти деньги покупатель получит хорошо оснащённую машину: в список оборудования входят двухцветный кузов, кожаный руль, климат-контроль, камера с парктроником сзади, люк и медиасистема с Apple CarPlay. Сиденья отделаны эко-кожей, а все стёкла и зеркала имеют электропривод.

Цены в других городах заметно выше. В том же Владивостоке другой продавец просит уже 1,51 млн, в Красноярске – 1,54 млн, а в Новосибирске за тёмно-синий экземпляр хотят 1,67 млн рублей. В центральных регионах разброс ещё больше: от 1,75 млн в Москве до 2,08 млн в Петербурге и рекордных 2,15 млн в Перми.

Интерьер Kia KX1
Интерьер Kia KX1
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Технически все эти машины идентичны. Под капотом – знакомый по Kia Rio атмосферный двигатель на 1,4 литра и 100 лошадиных сил, который работает в паре с вариатором. Привод, разумеется, только передний. Модель производят в Китае с 2017 года на совместном предприятии Dongfeng Yueda Kia.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Автоновости дня
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Kia
Количество просмотров 3211
08.02.2026 
Фото:Kia
Поделиться:
Оцените материал:
0