Выяснилось, что будет определять ценовую политику на автозапчасти в 2028 году

Эксперт Кирилл Арзамазов: Ожидается стабильный рост цен на запчасти от 8 до 15%

В 2025 году рост цен на автозапчасти носил неравномерный характер.

В среднем по рынку он составил 10–20%, но по отдельным группам, таким как тормозные диски, элементы подвески и расходники для премиальных автомобилей, подорожание достигало 25–30%.

Основной причиной стало структурное удорожание всей цепочки поставок: даже при стабильном курсе рубля конечная цена формируется с учетом возросших логистических и складских издержек, удлиненных маршрутов и необходимости поддерживать значительные товарные запасы.

К концу 2025 года рынок, по мнению многих экспертов, окончательно принял новую реальность, в которой быстрые и дешевые поставки «как раньше» больше не существуют.

Кирилл Арзамазов, руководитель отдела продаж компании Brannor:

– В нашем случае диски и колодки поставляются из США, а также от нескольких европейских брендов, не представленных в РФ официально. Большинство компонентов привозится из Китая. Что касается элементов подвески и расходников, в большинстве случаев они изготавливаются и импортируются из Китая и малая часть из Европы.

Именно эта сложная и изменившаяся география поставок, требующая повышенных операционных расходов, будет и далее определять ценовую политику в наступающем году.

По прогнозам компании, конец 2025 года и начало 2026 года не принесут снижения цен на автокомпоненты. Ожидается умеренный, но стабильный рост в диапазоне от 8 до 15%, который будет особенно заметен на качественных и премиальных компонентах.

Что касается влияния повышения НДС до 22% в 2026 году, его эффект уже частично проявился: ряд позиций успел подорожать на 1–3%, а с учетом цепной реакции по цепочке поставщиков рост по некоторым группам может достичь 10–15%.

При этом отдельные поставщики с большими товарными запасами и налаженной логистикой способны временно сдерживать это удорожание за счет внутренних ресурсов, смягчая для рынка переходный период.

