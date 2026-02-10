Суд встал на сторону робота-курьера в споре с гаишниками

В Москве робот-доставщик выиграл судебный процесс у ГАИ

Мещанский суд Москвы полностью отменил крупный штраф, который столичная ГАИ выписала компании «Рободоставка». Автоинспекторы пытались наказать фирму на 300 тысяч рублей, обвинив ее автономных курьеров в создании помех на дороге. По их версии, роботы, курсируя по тротуару, якобы вынуждали людей обходить их по проезжей части.

Однако судьи с такой логикой не согласились. В решении четко указано, что робот-доставщик вообще не подпадает под определение транспортного средства с точки зрения ПДД. А значит, и привлекать компанию по статье за умышленное создание помех в движении – неправомерно.

Ключевой довод суда касается самой сути происшествия. Суд установил, что проход по тротуару оставался свободным. То, что некоторые пешеходы предпочли сойти на дорогу, еще не доказывает, что у них не было другого выбора. По сути, это было их личное решение, а не вынужденная мера из-за действий машины. В итоге компанию признали невиновной, отменив постановление инспектора от 5 мая 2025 года.

Это уже не первый случай, когда действия роботов-курьеров становятся предметом споров. Ранее та же «Рободоставка» уже попадала под штрафные санкции ГИБДД за аналогичный инцидент в центре Москвы. Тогда инспекция также настаивала на повреждении дорог и создании помех, но теперь судебная практика, кажется, задает новый вектор.

