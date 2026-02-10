В России стартовали продажи нового полноприводного дизельного внедорожника

Пикап Foton Tunland G9 вышел на российский рынок с ценой 3,64 млн рублей

На российский рынок выходит обновлённый пикап Foton Tunland G9, и у компании большие планы. Во время презентации бренд-директор Александр Паршутин прямо заявил, что их цель – попасть в пятёрку самых продаваемых моделей в этом сегменте уже до конца года. По его словам, предыдущие машины марки подготовили почву, а на G9 и вовсе скопился отложенный спрос.

Что в нём такого особенного? Главный козырь – феноменальная буксировочная способность. Этот автомобиль, по утверждению Паршутина, единственный в своём классе может тащить прицеп массой до трёх тонн. Под капотом для таких задач стоит 2-литровый дизель на 163 лошадиные силы, который работает в паре с 8-ступенчатым автоматом и системой полного привода.

По сути, G9 – это глубокая модернизация прежней модели G7. Габариты у пикапа солидные: длина превышает 5,3 метра, а ширина составляет почти 2 метра.

Foton Tunland G9

Базовая комплектация выглядит очень щедро даже по нынешним меркам. В неё сразу включили систему экстренного торможения, фронтальные подушки безопасности и кожаную отделку салона. Центральное место на торпеде занимают два сенсорных дисплея диагональю 12,3 дюйма. Дополняют картину климат-контроль, аудиосистема с шестью динамиками и атмосферная подсветка.

Покупателям, кстати, предлагают семь различных цветов кузова на выбор. А начальная цена новинки в России, с учётом действующего спецпредложения, составит 3 640 000 рублей.

