Эксперты предположили, какие авто войдут в список разрешенных для такси

Власти могут расширить итоговый список авто для такси с 20 до 50 моделей

Правительство планирует в ближайшие недели существенно обновить перечень локализованных автомобилей, разрешенных для работы в такси.

Изначально в проект закона вошло чуть более 20 моделей, но эксперты рынка уверены: итоговый список может превысить 50 наименований, включив в себя новых ключевых игроков.

Идея закона о локализации такси изначально казалась здравой: направить стабильный спрос таксопарков на поддержку отечественной сборки машин и комплектующих. Однако быстро выяснилось, что выбор подходящих и желаемых для такси моделей не так велик, как предполагалось.

Первоначальный проект списка включал только шесть российских брендов, среди которых были Lada, УАЗ, Evolute, Voyah и Москвич. Но, как отмечают эксперты, этот перечень был явно неполным и требовал доработки. По мнению аналитика Игоря Моржаретто, динамичное развитие автопрома может привести к тому, что итоговый список разрешенных машин превысит 50 моделей различных марок.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков обратил внимание на заметные пробелы в первоначальном варианте. В нем, например, отсутствовали глубоко локализованные автомобили Haval, несмотря на предыдущие обещания властей. Непонятной оставалась ситуация с Solaris, а также с новым брендом Tenet. Эти нестыковки, по мнению экспертов, и должны быть исправлены в финальной версии.

Прогнозы представителей автобизнеса также указывают на скорое расширение списка. Николай Иванов, директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф», предполагает, что в перечень войдут модели Tenet и Haval. Аналитики ГК «Автодом» прогнозируют включение новых автомобилей с завода «Автотор». Таким образом, таксопарки и частные перевозчики вскоре могут получить значительно более широкий выбор машин для обновления своих парков.

Источник:  ТАСС
Алексеева Елена
Фото:Олег Елков/ТАСС
10.02.2026 
Фото:Олег Елков/ТАСС
