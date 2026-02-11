#
>
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
12 февраля
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
Bestune и Dongfeng опровергли слухи о...
Skoda Rapid
12 февраля
Знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ
Новые Skoda Rapid 2022 года продаются в России...
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
12 февраля
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
АВТОВАЗ назвал три правила продления срока...

Да будет свет! Регулируем фары в гаражных условиях

Авто Mail: рассказал, как самостоятельно отрегулировать свет фар

Делимся простым способом отрегулировать фары, освещенный нашими коллегами.

Как не остаться без машины из-за ледяного дождя

Понятно, что головной свет регулируется с завода и затем поддерживается в нужных значениях на ТО. Но параметры могут немного «уйти», а заметить это вовремя и в должной мере отыграть гидрокорректором получается, увы, не всегда. Как проверить, правильно ли светят фары, чтобы и встречных не слепить, и «себе под нос» не светить? Ниже приводим короткую инструкцию на этот счет.

  • выставляем корректор на ноль;
  • открываем капот, находим табличку со значком горящей фары;
  • смотрим значение в % рядом с этим значком;
  • к примеру, 1,5%: световой луч должен смещаться вниз на 15 мм при удалении на 1 м;
  • найдите ровную стену и выполните два замера – вплотную к стене и на 1 м от нее;
  • отрегулируйте положение фар регулировочными винтами
Фактически эту зависимость можно пересчитать на любое расстояние. Конечно, способ приблизительный, и для точной регулировки следует обратиться к специалистам на СТО, но с базовой настройкой вы точно справитесь самостоятельно.

Источник:  Авто Mail
«За рулем»
Фото:freepik / jannoon028
11.02.2026 
Фото:freepik / jannoon028
