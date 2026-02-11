Да будет свет! Регулируем фары в гаражных условиях

Авто Mail: рассказал, как самостоятельно отрегулировать свет фар

Делимся простым способом отрегулировать фары, освещенный нашими коллегами.

Понятно, что головной свет регулируется с завода и затем поддерживается в нужных значениях на ТО. Но параметры могут немного «уйти», а заметить это вовремя и в должной мере отыграть гидрокорректором получается, увы, не всегда. Как проверить, правильно ли светят фары, чтобы и встречных не слепить, и «себе под нос» не светить? Ниже приводим короткую инструкцию на этот счет.

выставляем корректор на ноль;

открываем капот, находим табличку со значком горящей фары;

смотрим значение в % рядом с этим значком;

к примеру, 1,5%: световой луч должен смещаться вниз на 15 мм при удалении на 1 м;

найдите ровную стену и выполните два замера – вплотную к стене и на 1 м от нее;

отрегулируйте положение фар регулировочными винтами

Фактически эту зависимость можно пересчитать на любое расстояние. Конечно, способ приблизительный, и для точной регулировки следует обратиться к специалистам на СТО, но с базовой настройкой вы точно справитесь самостоятельно.

