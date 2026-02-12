#
Дизель, АКП, 4х4 — подробности о новом внедорожнике в РФ

Стало известно оснащение внедорожного пикапа Foton Tunland G9 для России

Опубликованы подробности о среднеразмерном внедорожном пикапе Foton Tunland G9, презентация которого прошла недавно в России.

В компании считают, что новинка подойдет и любителям активного отдыха, и фермерам, и специалистам строительных и инженерных компаний. Габариты Tunland G9 – 5340 х 1960 х 1920 мм, а грузовой отсек размерами 1520 х 1580 х 440 мм имеет внутренние и внешние петли для закрепления груза. Грузоподъемность – 905 кг при полной массе 2980 кг. Можно буксировать прицеп до 750 кг без тормозов и до 3 тонн – с тормозами.

В движение машину приводит 2-литровый турбодизель Aucan с отдачей 162 л.с. и 388 Нм в паре с 8-ступенчатой АКП. Привод – полный, подключаемый через муфту, с выбором режимов 2H, 4H, 4L и Auto. Дорожный просвет составляет 210 мм.

Оптика – светодиодная, по колесным дискам возможен выбор из трех вариантов. В салоне – блок из двух экранов по 12,3"; мультимедийкой можно управлять как с экрана, так и через джойстик на центральной панели. В оснащение входят беспроводная зарядка, подсветка с семью цветами, четыре USB‑порта, камера кругового обзора.

Передние сиденья – с вентиляцией, подогревом, перфорацией и поясничной поддержкой, а сиденье водителя регулируется в 12 положениях. Задний ряд получил подлокотник, регулируемые подголовники и откидную подушку с боксом для хранения. Для пассажиров есть розетка 220В и отдельный блок управления климатом.

Комплекс систем безопасности включает ассистент экстренного торможения HBA, систему предупреждения о лобовом столкновении FCW, контроль слепых зон BSD, помощь при перестроении LCA и контроль спуска HDC.

Цены на Tunland G9 стартуют от 3 790 000 рублей, а при покупке в кредит действует скидка 150 000 рублей. Гарантия на машину – 3 года или 150 000 км. Сервисный интервал – 10 000 км или 12 месяцев.

