#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Skoda Octavia Pro
14 февраля
Знаменитая Skoda Octavia вернулась на российский рынок: сколько она стоит?
Skoda Octavia Pro из Китая продается в России с...
Mercedes-Benz SEC (C126) от Renntech
14 февраля
Тюнеры возродили культовый Мерседес и оснастили его мотором от суперкара
Renntech выпустил рестомод Mercedes SEC V12...
Выяснилось, что будет определять ценовую политику на автозапчасти в 2028 году
14 февраля
Выяснилось, что будет определять ценовую политику на автозапчасти в 2028 году
Эксперт Кирилл Арзамазов: Ожидается стабильный...

Роскошь примерила валенки: новый Range Rover замечен за Полярным кругом

Обновленный внедорожник Range Rover испытывают в суровых арктических условиях

Пока владельцы Range Rover штурмуют бордюры Беверли-Хиллз, инженеры Land Rover проверяют будущую новинку там, где по-настоящему холодно.

Рекомендуем
Новый эксклюзивный вариант Range Rover выпустят в количестве 50 экземпляров

За Полярным кругом замечен прототип внедорожника, который должен выйти в 2027 году. С момента дебюта нынешнего, пятого по счету Range Rover не было ни одного обновления – пауза для люксового бренда затянулась.

Маскировка на прототипе плотная: узорчатая пленка пытается скрыть даже форму фар и линии кузова, но кое-что рассмотреть все же можно. Решетка радиатора стала массивнее, бампер обзавелся новыми воздухозаборниками, а в передних крыльях угадываются удлиненные светодиодные «брови». При этом профиль и корма почти не изменились – видимо, классические пропорции трогать не решились.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ
Range Rover
Range Rover

Техническая начинка, скорее всего, останется привычной для поклонников марки: проверенный 4,4-литровый V8 с двойным турбонаддувом и подзаряжаемый гибрид на базе 3-литровой «шестерки».

В серию обновленный внедорожник пойдет в начале 2027 года.

Владельцы Range Rover, возможно, никогда не будут ездить на своих машинах по огромным сугробам, но, по крайней мере, они могут быть уверены, что их новая машина все еще может это делать.

Range Rover
Range Rover
Range Rover
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  The Drive
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:The Drive
Количество просмотров 14
14.02.2026 
Фото:The Drive
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Land Rover Range Rover (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Land Rover Range Rover  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
dv
+1