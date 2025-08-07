Range Rover королевы Англии выставили на продажу: чем он отличается от обычного?

На аукционе Iconic Auctioneers выставлен Range Rover королевы Елизаветы II

На аукционе, организованном домом Iconic Auctioneers, будет предложен уникальный экземпляр автомобиля Range Rover 2006 года, принадлежавший королеве Великобритании Елизавете II.

Этот внедорожник имеет множество отличительных черт как в дизайне, так и в интерьере, которые выделяют его среди обычных моделей.

По информации аукционистов, это единственный Range Rover, оснащенный 4,2-литровым турбонаддувным V8 двигателем, когда-либо использовавшийся в автопарке Ее Величества. Его планируемая цена составляет от 50 до 70 тысяч фунтов (примерно от 66,5 до 93 тысяч долларов).

Range Rover королевы Елизаветы II

Автомобиль окрашен в традиционные для королевского автопарка цвета: темно-зеленый кузов и песочный интерьер.

Двигатель развивает мощность в 390 л.с. и работает в паре с 6-ступенчатой АКП от ZF. В автопарке Елизаветы II внедорожник находился два года и проехал более 190 тысяч километров, при этом сохранив отличное состояние.

Характерной чертой машины является статуэтка собаки с фазаном в зубах, расположенная на капоте. Для удобства посадки и высадки предусмотрены подножки, а также установлена перегородка между салоном и багажником, что позволяет перевозить питомцев. Королева Елизавета II была известной любительницей собак и всегда брала с собой своих корги.

Источник: Iconic Auctioneers