Продажи «китайцев» в России вырастут в 2026 году: причины

Эксперт Абрамов назвал последствия запрета КНР экспорта новых авто под видом б/у

Алексей Абрамов, технический эксперт и тренер по продукту бренда автозапчастей MARSHALL, рассказал, что будет с продажами китайских авто в РФ в 2026 году.

Эксперт отмечает, что тема продаж китайских автомобилей очень волнует многих игроков рынка. Новое правило экспорта, действующее с 1 января 2026 года, конечно, добавило сложностей.

Автомобили из Китая теперь должны побывать в «карантине»: власти КНР ограничили вывоз машин, которые меньше 6 месяцев зарегистрированы на территории страны-производителя. Это мера направлена против продажи новых авто под видом машин с пробегом.

Комментарий эксперта

Алексей Абрамов, технический эксперт и тренер по продукту бренда автозапчастей MARSHALL:

– Скорее всего, в очередной раз вырастут цены на автомобили, но, думаю, остановки потока ждать не стоит. Да, будет и буфер, и пауза в поставках – но, как всегда, значимую роль сыграют правила бизнеса. Все так или иначе заинтересованы в продаже автомобилей на территорию России.

С другой стороны, есть ряд и других признаков, говорящих о том, что китайские производители продолжат продвигаться на нашем рынке, отмечает специалист:

— Во-первых, это покупка компанией Chery производственных мощностей Nissan в ЮАР. Автомобили этой территориальной сборки – очень вероятные кандидаты на поставки в нашу страну. Надеюсь, что будут учтены особенности наших природных особенностей и холодный климат. Не хочется получить автомобиль как для Объединенных Арабских Эмиратов – без обогревов.

Во-вторых, на рынок приходит все больше новых моделей. Это свежие модели, многие из которых адаптированы для нашего российского рынка. В ближайшее время ожидаются Chery Fulwin T9L, Exlantix ES7 GT. В списке есть и другие модели, но особое внимание привлекает Hongqi HS7, открытый к предзаказу на официальном сайте.

В-третьих – это наличие автомобилей локальной сборки. Это Jetour, Changan, Soueast и некоторые другие модели, собранные на предприятиях «Автотора» – который, кстати, сам планирует наращивать производство и открыть собственные дилерские центры.

Да, продажи не выстрелят в первые месяцы этого года, но думаю, что будет взят разгон, и примерно к лету мы увидим прирост. И я уверен практически на 100%, что продажи в 2026 году будут больше, чем в 2025 году.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что в Москве выставили на продажу седан ГАЗ-24 Волга 1988 года за 1,5 млн рублей.