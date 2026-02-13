#
Серийные Москвич М70 и М90 проходят проверку холодом

Кроссоверы Москвич М70 и М90 проходят климатические испытания в Сургуте

Новинки ближайшего времени – кроссоверы Москвич М70 и М90 – проходят климатические испытания в Сургуте.

Новые кроссоверы московской сборки — подробно о М-серии

Как рассказала пресс-служба автозавода «Москвич», температура на северных дорогах опускается до -30°C.

«Инженеры проверяют все: холодный пуск в мороз, работу ABS и ESP на снегу и льду, эффективность климатической системы и обогревов, настройку подвески на разных покрытиях. Откалибровывают системы ADAS с учетом российской специфики — снежных дорог и ледяного наката», рассказали на заводе.
Известно также, что частью программы зимних испытаний станет маршрут Сургут – Москва. На этих дополнительных тысячах километров будут проверяться надежность и настройки всех компонентов шасси. Напомним, Москвич М70 и М90 – это клоны MG HS и MG RX9 (Roewe RX9), их крупноузловая сборка в Москве началась в декабре 2025-го, а продажи намечены на весну.

