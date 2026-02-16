#
Интерьер Hyundai Santa Fe
16 февраля
Крупный семейный кроссовер Hyundai вернулся в Россию с ценой ниже «китайцев»
Hyundai Santa Fe пятого поколения возвращается...
Продажа автомобиля через Госуслуги набирает популярность в России
16 февраля
Продажа автомобиля через Госуслуги набирает популярность в России
ГИБДД: в РФ более 70 тысяч сделок с авто...
Российский бренд начал подготовку к выпуску обновленной модели: подробности
16 февраля
Российский бренд начал подготовку к выпуску обновленной модели: подробности
Компания Aurus объявила о модернизации завода в...

Дилеры о продажах: оптимизм накрыло сугробами реальности

«Автостат»: дилеры объяснили снижение продаж авто на 10% в январе 2026 года

Российский авторынок, успевший окрепнуть к концу 2025 года, встретил январь 2026-го обвалом.

Продажи новых легковушек упали в январе

По данным агентства «Автостат», за первый месяц года было реализовано всего 80,6 тыс. новых легковых автомобилей.

Это на 9,5% хуже результата января прошлого года, который сам по себе считался провальным. Таким образом, рынок впервые за три месяца ушел в минус, перечеркнув ноябрьский и декабрьский рост.

Участники рынка признаются: реальность похоронила даже сдержанный оптимизм. Как заявил гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич, продажи упали относительно «депрессивного» января 2025-го, и основной спрос держался лишь на машинах, ввезенных по старым ставкам утильсбора.

В России прошла массовая корректировка цен и скидок на машины

В «Рольфе» объясняют провал эффектом «вымытого» спроса. В четвертом квартале россияне в панике скупали автомобили, пытаясь опередить повышение утильсбора и рост НДС. По словам директора департамента продаж Николая Иванова, тот ажиотаж просто украл продажи у января: часть машин, которые должны были уйти в 2026-м, раскупили еще в декабре.

Однако главным тормозом стала нехватка финансов. Директор по продажам компании Major Дмитрий Паршенцев отметил, что рынок лишился господдержки – список машин по льготным кредитам резко сократили. Но еще сильнее ударили банки: на фоне высокой ключевой ставки они ужесточили требования к заемщикам и неохотно дают одобрения на дорогостоящую покупку.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник:  «Автостат»
Алексеева Елена
Количество просмотров 37
16.02.2026 
