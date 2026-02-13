«Автостат» выявил наиболее выгодные для перепродажи 3-летние авто

«ForAuto–2026»: «Автостат» назовет автомобили с лучшей остаточной стоимостью

26 февраля в Москве на форуме «ForAuto-2026» агентство «Автостат» подведет итоги ежегодной премии «Сохранность остаточной стоимости (Residual value)».

Эксперты назовут трехлетние автомобили, которые по итогам 2025 года продемонстрировали наилучшие показатели остаточной стоимости.

Рейтинг, подготовленный аналитиками «Автостата», станет кульминацией 12-й церемонии вручения премии. Предыдущие квартальные замеры показали, что среди «китайцев» лидировал кроссовер JAC S3, среди отечественных моделей – универсал Lada Vesta SW Cross, а в классе пикапов – Isuzu D-Max. Теперь же станет известно, какие модели возглавят годовой рейтинг.

Мероприятие пройдет в рамках 16-го ежегодного форума автобизнеса, посвященного трендам и прогнозам российского авторынка. Деловая программа разделена на пять потоков и охватит вопросы производства, импорта, продаж машин с пробегом, а также кредитования, страхования и лизинга.

Участие в форуме примут более 800 делегатов. Стратегическим партнером мероприятия выступает издательский дом «За рулем».

