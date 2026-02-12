Через два года будет стоить почти как новая: самые выгодные для покупки авто
Анализ остаточной стоимости популярных автомобилей в России показал, что за два года цены на них падают по-разному.
Эксперт Сергей Целиков сравнил расценки на 20 моделей 2023 и 2025 годов выпуска, взяв за основу данные трех крупных классифайдов на январь 2026-го.
Абсолютным лидером по сохранению стоимости стал Toyota RAV4. Интересно, что этот кроссовер уже четыре года поставляется в страну лишь по альтернативным каналам, но это не мешает ему терять за два года рекордно мало – всего 6% от первоначальной цены.
На втором месте с результатом в 16% оказался китайский Chery Tiggo 4 Pro, который является предшественником нынешних моделей.
Бронзу в этом рейтинге взяла легендарная трехдверка Lada Niva Legend, чья средняя потеря за тот же период составила 19%.
Позиции в рейтинге сохранения стоимости
Четвертое и пятое места с одинаковым показателем в 21% разделили седан Toyota Camry и большой семиместный кроссовер Chery Tiggo 8 Pro Max. Следующую группу машин, теряющих по 23% стоимости, составили Lada Niva Travel, Chery Tiggo 7 Pro Max, Haval Dargo и Geely Coolray. Москвич 3 отстал от них совсем ненамного, продемонстрировав падение на 24%.
Далее в списке идут Omoda C5 (25%), Lada Granta (26%) и Lada Vesta (28%). Замыкают рейтинг модели с более существенной потерей цены: Geely Monjaro (29%), Haval Jolion (31%), Haval F7 (32%), Lixiang L7 (34%), Voyah Free (34%) и Zeekr 001 (38%).
Основные выводы исследования
На основе этих цифр эксперт сформулировал несколько важных наблюдений.
Во-первых, зависимость есть, но она не прямая: обычно более доступные по цене автомобили действительно дешевеют медленнее, в том числе и в процентном выражении.
Во-вторых, электромобили и гибриды на вторичном рынке оказываются менее ликвидными и сильнее теряют в стоимости.
И наконец, распространенный стереотип о полной неликвидности «китайцев» после покупки – это миф. По сути, китайские модели сильно различаются между собой, и показатели сохранения их стоимости тоже разные.
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!
Ранее «За рулем» сообщал, что в Москве выставили на продажу седан ГАЗ-24 Волга 1988 года за 1,5 млн рублей.
- «За рулем» можно читать и в MAX