Через два года будет стоить почти как новая: самые выгодные для покупки авто

Эксперт Целиков: Toyota RAV4 теряет всего 6% стоимости за два года

Анализ остаточной стоимости популярных автомобилей в России показал, что за два года цены на них падают по-разному.

Эксперт Сергей Целиков сравнил расценки на 20 моделей 2023 и 2025 годов выпуска, взяв за основу данные трех крупных классифайдов на январь 2026-го.

Абсолютным лидером по сохранению стоимости стал Toyota RAV4. Интересно, что этот кроссовер уже четыре года поставляется в страну лишь по альтернативным каналам, но это не мешает ему терять за два года рекордно мало – всего 6% от первоначальной цены.

На втором месте с результатом в 16% оказался китайский Chery Tiggo 4 Pro, который является предшественником нынешних моделей.

Бронзу в этом рейтинге взяла легендарная трехдверка Lada Niva Legend, чья средняя потеря за тот же период составила 19%.

Позиции в рейтинге сохранения стоимости

Четвертое и пятое места с одинаковым показателем в 21% разделили седан Toyota Camry и большой семиместный кроссовер Chery Tiggo 8 Pro Max. Следующую группу машин, теряющих по 23% стоимости, составили Lada Niva Travel, Chery Tiggo 7 Pro Max, Haval Dargo и Geely Coolray. Москвич 3 отстал от них совсем ненамного, продемонстрировав падение на 24%.

Далее в списке идут Omoda C5 (25%), Lada Granta (26%) и Lada Vesta (28%). Замыкают рейтинг модели с более существенной потерей цены: Geely Monjaro (29%), Haval Jolion (31%), Haval F7 (32%), Lixiang L7 (34%), Voyah Free (34%) и Zeekr 001 (38%).

Основные выводы исследования

На основе этих цифр эксперт сформулировал несколько важных наблюдений.

Во-первых, зависимость есть, но она не прямая: обычно более доступные по цене автомобили действительно дешевеют медленнее, в том числе и в процентном выражении.

Во-вторых, электромобили и гибриды на вторичном рынке оказываются менее ликвидными и сильнее теряют в стоимости.

И наконец, распространенный стереотип о полной неликвидности «китайцев» после покупки – это миф. По сути, китайские модели сильно различаются между собой, и показатели сохранения их стоимости тоже разные.

Zeekr 001
Omoda C5
Toyota RAV4
Li Auto (Lixiang) L7
Toyota Camry
Москвич 3
Haval Dargo
Lada Niva Travel
Haval Jolion
Voyah Free
Lada Vesta
Chery Tiggo 7 Pro Max
Chery Tiggo 8 Pro Max
Geely Monjaro
Geely Coolray
Lada Granta
Haval F7
Ранее «За рулем» сообщал, что в Москве выставили на продажу седан ГАЗ-24 Волга 1988 года за 1,5 млн рублей.

Источник:  телеграм-канал Сергея Целикова
12.02.2026 
