Интерьер Toyota RAV4
31 января
Совершенно новый Toyota RAV4 едет к российским дилерам: сколько он будет стоить?
Существуют ли китайские машины-миллионники?
31 января
Интерьер Tiangong 06
31 января
Эта разработка станет революцией автомобилестроении: подробности
Совершенно новый Toyota RAV4 едет к российским дилерам: сколько он будет стоить?

Российские цены на Toyota RAV4 в кузове XA60 стартуют от 4,01 млн рублей

В Россию едет партия новых кроссоверов Toyota RAV4 шестого поколения кузова XA60. Все эти автомобили, по всей видимости, отправлены из Китая, где продажи модели стартовали только в этом месяце.

Под капотом у всех установлены одинаковые агрегаты – мотор на 2,0 литра с мощностью 171 л. с., вариатор и полный привод. Кроме того, комплектация тоже одна – Deluxe.

Ценник в дилерской сети «Автомир» начинается от 4,01 миллиона рублей. При этом эта сумма уже учитывает скидки по кредиту и трейд-ину. Без них автомобиль стоит около 4,8 миллионов. В «Автомир» направляется как минимум пять таких машин, все – в комплектации Deluxe.

Остальные кроссоверы поступают к прочим официальным дилерам Toyota, где цены немного выше, при этом условия скидок менее щедрые. Для примера, в Липецке цена на RAV4 составляет 5,1 миллиона рублей, но при покупке с кредитом, трейд-ином и каско можно получить скидку до 300 тысяч. В Мурманске дилеры Lexus и Toyota ожидают первые поступления RAV4 по цене в 4,9 миллиона без скидок, но со стандартной гарантией до одного года или 100 тысяч километров пробега.

Источник:  Auto.ru
Лежнин Роман
Фото:Toyota
31.01.2026 
Отзывы о Toyota RAV 4 (8)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota RAV 4  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Легендарная надежность, ничего не ломается !!! Невысокий расход топлива у 2.0 двигателя.
Недостатки:
Недостаточная трансформация, раскладка передних сидений.
Комментарий:
За 8 лет эксплуатации перегорела 1 из ламп освещения заднего номерного знака! ТО, замена шин, дворников, аккумулятора это всё что приходится выполнять.
+69