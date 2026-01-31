Совершенно новый Toyota RAV4 едет к российским дилерам: сколько он будет стоить?

Российские цены на Toyota RAV4 в кузове XA60 стартуют от 4,01 млн рублей

В Россию едет партия новых кроссоверов Toyota RAV4 шестого поколения кузова XA60. Все эти автомобили, по всей видимости, отправлены из Китая, где продажи модели стартовали только в этом месяце.

Toyota RAV4

Под капотом у всех установлены одинаковые агрегаты – мотор на 2,0 литра с мощностью 171 л. с., вариатор и полный привод. Кроме того, комплектация тоже одна – Deluxe.

Ценник в дилерской сети «Автомир» начинается от 4,01 миллиона рублей. При этом эта сумма уже учитывает скидки по кредиту и трейд-ину. Без них автомобиль стоит около 4,8 миллионов. В «Автомир» направляется как минимум пять таких машин, все – в комплектации Deluxe.

Интерьер Toyota RAV4

Остальные кроссоверы поступают к прочим официальным дилерам Toyota, где цены немного выше, при этом условия скидок менее щедрые. Для примера, в Липецке цена на RAV4 составляет 5,1 миллиона рублей, но при покупке с кредитом, трейд-ином и каско можно получить скидку до 300 тысяч. В Мурманске дилеры Lexus и Toyota ожидают первые поступления RAV4 по цене в 4,9 миллиона без скидок, но со стандартной гарантией до одного года или 100 тысяч километров пробега.

