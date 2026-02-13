В РФ обвалился импорт иномарок из Кореи: что теперь везут россияне

Эксперт Целиков: Из-за утильсбора в РФ упал импорт б/у машин из Кореи

Импорт подержанных автомобилей из Южной Кореи в нашу страну практически обрушился в начале этого года. Всему виной новые правила расчета утилизационного сбора, которые отменили льготы для мощных машин и начали действовать с 1 декабря прошлого года. Об этой тенденции рассказал автоэксперт Сергей Целиков.

Рекомендуем Эти 5 кроссоверов с пробегом вам отдадут с огромной скидкой

Раньше Корея была главным, после Японии, поставщиком машин с пробегом: за прошлый год к нам пригнали больше 100 тысяч таких авто старше трех лет. На долю корейского «секонд-хенда» тогда приходилось больше пятой части всего рынка. А вот в январе 2026-го цифры стали совсем другими – всего 1756 ввезенных машин. Доля Южной Кореи рухнула до 7,2%.

Смена лидеров в рейтинге моделей

Любопытно, что сами предпочтения россиян особо не поменялись, хотя список популярных моделей все же перетасовался. Если до декабря в топе были Hyundai Palisade, Kia Carnival, Kia Sorento, BMW 5-й серии и Kia K5, то теперь картина немного иная.

Первое место по ввозу после нововведений заняла Kia K5 с долей 4,6%. За ней следуют Hyundai Palisade (4,3%) и Kia K3 (4,1%). На четвертой и пятой позициях теперь значатся BMW 5-й серии (3,9%) и Kia Sorento (3,7%). По сути, Carnival выпала из первой пятерки, уступив место K3.

Сравнение с китайским импортом

Вообще, ситуация с корейским импортом сильно отличается от китайской. Из Китая структура ввоза после декабря изменилась кардинально, а из Кореи – нет, просто пропорции моделей слегка сдвинулись. Правда, зато объемы несравнимы: сейчас корейского «секонд-хенда» везут в четыре раза меньше, чем китайского.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ.