Популярный кроссовер получил новый мотор и важную для России опцию

Haval представил в России обновленный кроссовер H3 с ценами от 2,7 млн рублей

Обновленный Haval H3 2026 модельного года вышел на российский рынок. Китайский кроссовер, по сути, получил не столько рестайлинг, сколько серьёзный пакет доработок, которые затронули техническую часть, экстерьер и оснащение салона.

Haval H3 2026

Наиболее значимое изменение коснулось полноприводных версий – под их капот теперь устанавливается модернизированный 1,5-литровый турбированный двигатель. Его отдача выросла до 177 лошадиных сил, а экологический стандарт соответствует актуальному Евро-6. Модели с передним приводом пока сохраняют прежний силовой агрегат на 143 л.с.

Автомобиль выглядит иначе сзади: инженеры убрали накладную панель на пятой двери, куда теперь переместили и номерной знак. Заднее стекло стало больше по площади и, что важно для нашей зимы, в базе получило дворник с омывателем. Полный привод теперь дополнительно можно опознать по чёрной решётке радиатора.

Haval H3 2026

Внутри тоже есть новшества. Кнопки управления круиз-контролем переехали на рулевое колесо, что должно сделать их использование удобнее. Пассажирам второго ряда наконец-то добавили полноценный откидной подлокотник и третий, средний подголовник. Цифровая начинка шагнула вперёд: система научилась работать с «Яндекс Станцией», понимает около 800 голосовых команд и поддерживает обновление «по воздуху» (OTA).

Интерьер Haval H3 2026

Стартовая цена на обновлённый H3 осталась на прежнем уровне. Базовая комплектация Elite оценивается от 2,7 млн рублей и уже включает «зимний пакет», два цифровых дисплея по 12,3 дюйма, сервисы «Яндекс Авто», полную светодиодную оптику и 18-дюймовые диски.

За 2,9 млн рублей начинается версия Premium. К перечисленному она добавляет отделку сидений экокожей, электропривод крышки багажника, беспроводную зарядку для телефона и многоцветную атмосферную подсветку.

Флагманский вариант Tech Plus просит уже от 3,5 млн рублей. За эти деньги покупатель получит панорамную крышу, премиальную аудиосистему с сабвуфером, адаптивный круиз-контроль и функцию памяти для настроек сидений водителя.

