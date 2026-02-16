Ставки на автокредиты взлетели в конце прошлого года

Ставки по автокредитам выросли: китайские бренды перестали раздавать субсидии

В декабре 2025 года ставки по кредитам на новые автомобили обновили многомесячные максимумы, достигнув в некоторых случаях почти 20% годовых.

Резкий скачок произошел из-за того, что китайские автопроизводители исчерпали бюджеты на программы субсидирования, а банки под конец года ужесточили политику из-за сезонных рисков.

В последний месяц ушедшего года средняя ставка по автокредитам на срок более трех лет подскочила до 17,2%, вернувшись к показателям прошлого лета. Особенно больно ударил по кошелькам покупателей рост полной стоимости кредита (ПСК), куда входят страховки и дополнительные услуги. Для новых машин этот показатель взлетел сразу на 4 процентных пункта, превысив 18,8%. Эксперты связывают это не только с высоким процентом, но и с привычкой россиян брать кредиты на шесть лет: чтобы сохранить ежемесячный платеж приемлемым на фоне роста цен, люди соглашаются на огромные переплаты.

Весь прошлый год китайские бренды, оккупировавшие рынок, тратили миллиарды на субсидии, чтобы компенсировать дикую ключевую ставку и стимулировать спрос. Это давало результат: осенью продажи взлетали до 93 тысяч машин в месяц. Но к ноябрю денежный поток иссяк: такие гиганты, как Geely и Changan, свернули программы лояльности, и выдачи кредитов рухнули на треть.

Интересно, что на фоне подорожания «новья» вторичный рынок просел незначительно – ставки по кредитам на подержанные авто даже немного снизились, следуя за динамикой ключевой ставки ЦБ.

В январе 2026 года картина остается разношерстной: одни банки подняли ставки еще на 1,5%, другие, наоборот, пошли на уступки. Однако участники рынка единодушны: даже если проценты немного скорректируются, итоговая переплата по кредитам в ближайшее время вряд ли снизится из-за подорожавших полисов каско и прочих сопутствующих услуг. И это несмотря на имеющийся на рынке отложенный спрос.

