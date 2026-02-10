#
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
12 февраля
Bestune и Dongfeng опровергли слухи о...
Skoda Rapid
12 февраля
Знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ
Новые Skoda Rapid 2022 года продаются в России...
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
12 февраля
АВТОВАЗ назвал три правила продления срока...

Ошибка ценой в миллион: как не переплатить за кредит на новую машину

Наталья Колбасина рассказала, какой кредит выгоднее для покупки авто в 2026 году

Покупатели автомобилей в 2026 году стоят перед непростым финансовым решением: взять целевой автокредит или оформить обычный потребительский заём.

В России упала выдача автокредитов

Как показывает анализ, разница в выборе может стоить целого состояния. Финансовый консультант, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Наталья Колбасина в интервью агентству «Прайм» объяснила, что ставки по потребкредитам сегодня колеблются в районе 22–26%, а для некоторых заемщиков и вовсе переваливают за 30%. В то же время автокредиты предлагают гораздо более мягкие условия - от 17% до 22%, а по специальным акциям от дилеров можно получить кредит и под 3,9–8,9% годовых.

Ключевое отличие кроется в самой природе кредитов. Автокредит является залоговым – автомобиль служит обеспечением, что резко снижает риски банка и, как следствие, процент для клиента.

Потребительский кредит такой безопасности не дает, и банк закладывает возможные убытки в повышенную ставку. На примере займа в 2 миллиона рублей на пять лет эта разница может превратиться в колоссальную переплату, достигающую 950 тысяч рублей.

Почему некоторые заемщики все-таки выбирают потребкредит

Несмотря на очевидную выгоду, некоторые до сих пор выбирают потребительский кредит. По словам эксперта, главными причинами становятся иллюзия полного контроля над автомобилем (ПТС остается у владельца), нежелание оформлять обязательное каско и простота онлайн-оформления.

Когда и при каких условиях россияне вновь начнут тратить деньги на покупку машин

Однако Колбасина призывает не обманываться: чувство «свободы» без залога обходится слишком дорого, а отказ от страховки подвергает серьезному риску крупные инвестиции. При этом автокредит дисциплинирует и защищает актив, оставаясь в итоге более экономным вариантом.

Есть лишь два исключения, когда потребительский кредит может быть оправдан: покупка возрастного автомобиля старше 7–10 лет у частного лица (банки неохотно кредитуют такую покупку или предлагают непомерные ставки) или ситуация, когда долг планируется погасить в течение 3–6 месяцев или быстро перепродать машину, разница в ставках не успеет накопиться, а отсутствие залога ускорит сделку.

Во всех остальных случаях совет эксперта однозначен: автокредит – это выбор в пользу здравого смысла и сохранения собственных средств.

Источник:  Прайм
Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
10.02.2026 
Фото:Depositphotos
