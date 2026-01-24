#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Чем грозит ужесточение требований к автокредитам для простых россиян
24 января
Чем грозит ужесточение требований к автокредитам для простых россиян
ЦБ ограничил методы оценки доходов в...
Какие автомобили еще можно купить на «ручке»?
24 января
Какие автомобили еще можно купить на «ручке»?
Опубликован новый выпуск «Разборки недели» от...
Кто-то «стукнул» вашу машину на парковке и уехал? Вот как нужно действовать
24 января
Кто-то «стукнул» вашу машину на парковке и уехал? Вот как нужно действовать
Эксперт Уткина объяснила, как возместить ущерб...

Чем грозит ужесточение требований к автокредитам для простых россиян

ЦБ ограничил методы оценки доходов в автокредитах с 1 января: что изменится

С 1 января 2026 года рынок автокредитования перешел на более строгие правила. Банки утратили возможность оценивать доходы заемщиков по своим моделям и альтернативным источникам. Теперь они принимают в расчет только официально подтвержденные данные из ФНС и Социального фонда. По словам экспертов, это изменение сразу скажется на продажах автомобилей.

Рекомендуем
Чего ждать от УАЗа Патриота — рейтинг частых поломок

Появляются сложности для тех, кто получает доходы неофициально – самозанятые с нерегулярным заработком, предприниматели, водители такси и курьеры. Их реальный доход часто выше отраженного в документах, поэтому им откажут чаще. Сооснователь компании Ivitech Артем Москалев прогнозирует, что в первом квартале количество отказов может вырасти до 35–40%, особенно в банках без собственных надежных скоринговых моделей.

Новый подход регулирующего органа связан с попыткой сдержать активность на рынке на фоне высоких ставок, роста заемных обязательств у населения и ускоряющейся инфляции. Центробанк стремится снизить риски перегрева и сделать долговую нагрузку более прозрачной для заемщиков. Сегмент автокредитования долгое время сдерживался мягкими правилами, теперь он подгоняется под общие стандарты.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рынок со временем приспособится к новым реалиям, но ближайшие месяцы станут серьезным испытанием для банков и автодилеров.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко подтверждает: ограничения приведут к снижению автокредитования. При этом на рынок влияют и повышение утильсбора, и рост НДС, и высокая ключевая ставка ЦБ. Статистика Frank RG показывает, что с января по ноябрь 2025 года банки выдали 1,12 миллиона автокредитов на сумму 1,56 триллиона рублей – это меньше, чем в прошлом году, хотя всё ещё выше уровня 2023-го. В дальнейшем, когда ключевая ставка снизится, рынок может приспособиться, а начало 2026 года специалисты считают временем перехода к новым условиям.

Автокредиты могут стать сложнее для получения, и, по мнению Аркадия Бакушкина, директора сервиса Caranga, это приведёт к снижению уровня одобрения заявок. С его слов, подобные изменения, впрочем, могут открыть двери для появления новых финансовых продуктов на рынке. Причём многие россияне уже сейчас прибегают к другим способам покупки машины, особенно если речь идёт о втором автомобиле. В таких случаях клиенты часто оформляют займы под залог в микрофинансовых организациях: наличие машины увеличивает шансы получить нужную сумму.

Банки получили доступ к цифровым профилям граждан, где отражаются фактические доходы. Однако не все данные, особенно у индивидуальных предпринимателей и пользователей упрощенных систем налогообложения, отображаются своевременно – обновления приходят с задержкой. Из-за этого на переходный период сотрудники банков всё ещё будут требовать традиционные справки, например, 2-НДФЛ, а по прогнозам экспертов, количество выданных автокредитов может упасть на 20–40%. Основная причина – граждане просто не смогут быстро подтвердить доходы в нужном размере.

Рекомендуем
Почему получить автокредит в 2026 году стало сложнее — чего ожидать покупателям

Ольга Борисова, доцент Финансового университета при Правительстве России, перечислила последствия нововведений. Во-первых, для заемщиков процесс одобрения затянется, ведь проверять бумаги придется дольше, и список требуемых документов расширится. Во-вторых, для банков это создаст дополнительную нагрузку на сотрудников и снизит количество выданных займов, что приведет к потере части клиентов. Наконец, экономика в целом может выиграть за счет снижения уровня задолженности населения и стимуляции вывода доходов из теневого сектора, поскольку только легальная зарплата позволит получить нужный кредит.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ начались продажи новых Skoda Kamiq и Kamiq GT по цене от 1,7 млн рублей.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Российская газета
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 21
24.01.2026 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0