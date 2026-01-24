Чем грозит ужесточение требований к автокредитам для простых россиян

ЦБ ограничил методы оценки доходов в автокредитах с 1 января: что изменится

С 1 января 2026 года рынок автокредитования перешел на более строгие правила. Банки утратили возможность оценивать доходы заемщиков по своим моделям и альтернативным источникам. Теперь они принимают в расчет только официально подтвержденные данные из ФНС и Социального фонда. По словам экспертов, это изменение сразу скажется на продажах автомобилей.

Появляются сложности для тех, кто получает доходы неофициально – самозанятые с нерегулярным заработком, предприниматели, водители такси и курьеры. Их реальный доход часто выше отраженного в документах, поэтому им откажут чаще. Сооснователь компании Ivitech Артем Москалев прогнозирует, что в первом квартале количество отказов может вырасти до 35–40%, особенно в банках без собственных надежных скоринговых моделей.

Новый подход регулирующего органа связан с попыткой сдержать активность на рынке на фоне высоких ставок, роста заемных обязательств у населения и ускоряющейся инфляции. Центробанк стремится снизить риски перегрева и сделать долговую нагрузку более прозрачной для заемщиков. Сегмент автокредитования долгое время сдерживался мягкими правилами, теперь он подгоняется под общие стандарты.

Рынок со временем приспособится к новым реалиям, но ближайшие месяцы станут серьезным испытанием для банков и автодилеров.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко подтверждает: ограничения приведут к снижению автокредитования. При этом на рынок влияют и повышение утильсбора, и рост НДС, и высокая ключевая ставка ЦБ. Статистика Frank RG показывает, что с января по ноябрь 2025 года банки выдали 1,12 миллиона автокредитов на сумму 1,56 триллиона рублей – это меньше, чем в прошлом году, хотя всё ещё выше уровня 2023-го. В дальнейшем, когда ключевая ставка снизится, рынок может приспособиться, а начало 2026 года специалисты считают временем перехода к новым условиям.

Автокредиты могут стать сложнее для получения, и, по мнению Аркадия Бакушкина, директора сервиса Caranga, это приведёт к снижению уровня одобрения заявок. С его слов, подобные изменения, впрочем, могут открыть двери для появления новых финансовых продуктов на рынке. Причём многие россияне уже сейчас прибегают к другим способам покупки машины, особенно если речь идёт о втором автомобиле. В таких случаях клиенты часто оформляют займы под залог в микрофинансовых организациях: наличие машины увеличивает шансы получить нужную сумму.

Банки получили доступ к цифровым профилям граждан, где отражаются фактические доходы. Однако не все данные, особенно у индивидуальных предпринимателей и пользователей упрощенных систем налогообложения, отображаются своевременно – обновления приходят с задержкой. Из-за этого на переходный период сотрудники банков всё ещё будут требовать традиционные справки, например, 2-НДФЛ, а по прогнозам экспертов, количество выданных автокредитов может упасть на 20–40%. Основная причина – граждане просто не смогут быстро подтвердить доходы в нужном размере.

Ольга Борисова, доцент Финансового университета при Правительстве России, перечислила последствия нововведений. Во-первых, для заемщиков процесс одобрения затянется, ведь проверять бумаги придется дольше, и список требуемых документов расширится. Во-вторых, для банков это создаст дополнительную нагрузку на сотрудников и снизит количество выданных займов, что приведет к потере части клиентов. Наконец, экономика в целом может выиграть за счет снижения уровня задолженности населения и стимуляции вывода доходов из теневого сектора, поскольку только легальная зарплата позволит получить нужный кредит.

