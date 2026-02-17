Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Стеклянные глаза» и провалы в памяти: как распознать смертельную усталость за рулем
17 февраля
«Стеклянные глаза» и провалы в памяти: как распознать смертельную усталость за рулем
«Стеклянные глаза» и провалы в памяти: как...
АВТОВАЗ нацелился на каршеринг: диалог с партнерами уже в разгаре
17 февраля
АВТОВАЗ нацелился на каршеринг: диалог с партнерами уже в разгаре
Власти обсуждают идею распространения...
Как купить «параллельную» машину и не разориться на пошлинах в 2026 году
17 февраля
Как купить «параллельную» машину и не разориться на пошлинах в 2026 году
Эксперт Карандин о новых трендах параимпорта:...

Мощный полноприводник для России сделают более брутальным — подробности

Кроссовер iCaur V27 получит специальную адаптацию для российских условий

Марка iCaur проведет специальную адаптацию гибридного кроссовера iCaur V27 для России, говорится в сообщении бренда.

Рекомендуем
Электромобиль против авто с ДВС: проверка на выносливость и долговечность

В компании подчеркивают важность тщательной доводки конструкции и сервиса новой модели с учетом российских морозов, больших расстояний и сложных дорожных условий.

По конструкции машина изменится так: версия V27 для РФ получит усиленное шасси и увеличенный дорожный просвет. Технические подробности и точные параметры пока не раскрываются. Клиренс V27 в стандарте – 220 мм.

Предполагается также, что автомобили получат систему быстрого прогрева тяговой батареи и салона, а общий запас хода составит более 800 км.

Рекомендуем
Полный привод, скромный расход, богатое оснащение — новый кроссовер скоро в РФ

Напомним, в оригинальной версии машина с габаритной длиной 4909 мм называется iCar V27 (с нюансом в одну букву; бренд принадлежит Chery) и комплектуется последовательной гибридной силовой установкой – 1,5-литровым ДВС на 143 л.с. в сочетании с одним электромотором у заднеприводной версии (252 л.с.) и двумя – у полноприводной (455 л.с.). На электротяге V27 преодолевает до 210 км.

Первые партии автомобилей уже направлены в Россию для тестирования и доработки, отметили в компании.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Помимо конструктивных доработок планируется подготовка сервисной инфраструктуры – доработка дилерского ПО, обучение персонала, развертывание центров.

Российский дебют iCaur V27 модели ожидается в 2026 году.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 43
17.02.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0